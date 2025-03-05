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Стало известно, какое "письмо" Зеленского Трамп зачитал во время выступления в Конгрессе

Трамп, выступая в Конгрессе, подтвердил, что получил важное письмо от Зеленского, в котором говорилось о готовности Украины к переговорам.

сегодня, 10:45
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Клименко Елена

4 марта во время своего выступления в Конгрессе США президент Дональд Трамп зачитал послание президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в интернете. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Стало известно, какое "письмо" Зеленского Трамп зачитал во время выступления в Конгрессе

Выступление Трампа в Конгрессе США. Фото: Reuters

"В чрезвычайно тяжелых условиях мы все же продолжаем двигаться вперед, укрепляем наши отношения и продвигаем важные для нас вопросы. Сообщение президента Зеленского было зачитано президентом Трампом в его Обращении к Нации, и он сказал: 'Я ценю, что он написал это письмо'", — отметила посол в своем сообщении на Facebook.

Трамп, выступая в Конгрессе, подтвердил, что получил важное письмо от Зеленского, в котором говорилось о готовности Украины к переговорам для достижения стабильного мира.

"Я ценю, что он направил это письмо", — добавил Трамп.

В послании Зеленский заявил, что Украина стремится вернуться к переговорам и заключить соглашение, в том числе минералы.

"Время положить конец этой нелепой войне", – сказал президент США.

Трамп также прокомментировал ситуацию в Украине.

"Этот ужасный конфликт привел к гибели и ранениям миллионов украинцев и россиян, и конца этому не видно. Война забрала миллионы долларов без каких-либо обязательств. Вы хотите, чтобы это длилось еще 5 лет? Каждую неделю гибнут тысячи молодых людей с обеих сторон", — подчеркнул он.

Зеленский в своем сообщении подчеркнул, что ни одна нация не стремится к миру больше, чем Украина.

"Мы с моей командой готовы работать с президентом Трампом под его сильным лидерством, чтобы достичь продолжительного мира", — подчеркнул глава государства.

Ранее "Комментарии" писали, что республиканцы призывают президента США Дональда Трампа сделать все возможное, чтобы спасти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, надеясь достичь мирного соглашения, которое остановит российскую агрессию и, возможно, предоставит США доступ к богатым полезным ископаемым Украине.



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Источник: https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/9326186637458041
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