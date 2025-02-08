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Стало известно, какое заявление глава Пентагона сделает на встрече "Рамштайн" по Украине

Пит Хегсет подчеркнут, что Дональд Трамп сделает все, чтобы война в Украине как можно скорее закончилась дипломатическим путем

8 февраля 2025, 07:37
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Кравцев Сергей

На следующей недели состоится новая встреча в формате "Рамштайн" уже с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе мероприятия он подтвердит приверженность нового президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Министерства обороны США.

Стало известно, какое заявление глава Пентагона сделает на встрече "Рамштайн" по Украине

Пит Хегсет. Фото из открытых источников

Согласно анонсу, Хегсет покинет Вашингтон 10 февраля, совершив недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

Первый визит будет в ФРГ, после чего он отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины.

На своем первом совещании министров НАТО с коллегами из стран-союзников, он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики.

Также на "Рамштайне", первом совещании под председательством Великобритании, глава Пентагона подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению в Украине, причем как можно скорее.

"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", — говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания официально заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе. Оно пройдет накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО. Председателем будет министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает 6 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на постоянное представительство Великобритании в штаб-квартире альянса.




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