Стало известно, какое заявление глава Пентагона сделает на встрече "Рамштайн" по Украине

На следующей недели состоится новая встреча в формате "Рамштайн" уже с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе мероприятия он подтвердит приверженность нового президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Министерства обороны США.

Пит Хегсет. Фото из открытых источников

Согласно анонсу, Хегсет покинет Вашингтон 10 февраля, совершив недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

Первый визит будет в ФРГ, после чего он отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины.

На своем первом совещании министров НАТО с коллегами из стран-союзников, он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики.

Также на "Рамштайне", первом совещании под председательством Великобритании, глава Пентагона подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению в Украине, причем как можно скорее.

"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", — говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания официально заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 12 февраля в Брюсселе. Оно пройдет накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО. Председателем будет министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает 6 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на постоянное представительство Великобритании в штаб-квартире альянса.



