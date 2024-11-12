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Стало известно, какой пост предлагали Дмитрию Кулеби в США: подробности от СМИ

Дмитрий Кулеба не согласился стать послом Украины в США: детали отказа

сегодня, 13:39
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Черновалова Кристина

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по информации Financial Times, получил предложение заменить Оксану Маркарову на посту посла Украины в Соединенных Штатах, но отказался. Причины его отказа официально не разглашаются.

Стало известно, какой пост предлагали Дмитрию Кулеби в США: подробности от СМИ

Дмитрий Кулеба отказался от должности посла в Вашингтоне

Ни посольство Украины в Вашингтоне, ни Министерство иностранных дел не комментировали возможность ротации в дипломатическом корпусе. Предложение смены посла появилось на фоне призывов со стороны республиканцев, в частности спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который после встречи Маркаровой с демократами во время визита Зеленского, заявил о необходимости обновить должность.

Инцидент, который обострил ситуацию, произошел в сентябре во время визита президента Украины в США. Тогда группа конгрессменов-республиканцев выразила возмущение встречей Зеленского с демократами во время экскурсии на американский завод боеприпасов в Пенсильвании.

Читайте на портале "Комментарии" — За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России между партнерами Украины царила настоящая путаница. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу. собственные версии будущего: одни предупреждали о неминуемом нападении, а другие уверяли, что полномасштабной войны не будет.

Кроме того, "Комментарии" писали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал увольнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.



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Источник: https://www.ft.com/content/623c197f-6952-4229-bfbc-0a96e43d6f2d
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