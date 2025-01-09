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Стало известно, какой ультиматум Трамп поставит Путину сразу после инаугурации

Трамп не будет играть с Путиным и выставит ему ультиматум по поводу прекращения войны в Украине

сегодня, 09:54 comments1129
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может выдвинуть кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум: либо Россия соглашается на прекращение огня по условиям, согласованным с президентом Владимиром Зеленским, либо США окажут полную поддержку Украине, что может привести к разгрому российской армии. В частности, об этом в интервью 24 каналу сказал полковник британских Сухопутных сил в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Стало известно, какой ультиматум Трамп поставит Путину сразу после инаугурации

Путин и Трамп

При этом полковник отметил, что Путин и его свита были убеждены в том, что Трамп станет на их сторону, однако, похоже, это совсем не так.

"Думаю, что Трамп поставит Путину ультиматум – либо вы соглашаетесь на прекращение огня на условиях президента Трампа и президента Зеленского, либо Америка полностью поддержит Украину, то есть фактически разгромит российскую армию", – подчеркнул де Бреттон-Гордон.

По его мнению, Путин осознает, что находится в тяжелом положении. В частности, сейчас он лихорадочно ищет способ сохранить власть, ведь война нанесла значительный ущерб России – ее экономике, армии и обществу. При этом он понимает, что в России происходит с диктаторами-неудачниками, и какая судьба его ждет.

"Путин знает, что его единственный выход – это упорядоченный уход из Украины, а не полное поражение. Если российская армия терпит полное поражение в Украине, то Путину конец. Ожидаю, что таковым будет подарок от президента Трампа. Поэтому да, думаю, что Трамп имеет ключ к успеху", – подчеркнул полковник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговорные принципы новоизбранного президента Дональда Трампа сводятся к известному "миру из-за эскалации" и малоизвестной "стратегической неопределенности".




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Источник: https://24tv.ua/shho-bude-pislya-inavguratsiyi-trampa-20-sichnya-prognoz-polkovnika_n2724689
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