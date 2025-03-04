Стало известно, когда будет новая встреча Трампа и Зеленского на нейтральной территории

Несмотря на напряженные отношения между США и Украиной, соглашение о минералах все же будет подписано на уровне министров, считает политолог Юрий Богданов.

Зеленский и Трамп

"Военную помощь разблокируют. Или скажут, что вообще не было ничего, вы все перепутали. Ну или это было предупреждение. Мы хотели вас взять на понт – вы не повели себя, подчеркнут в Белом дурдоме", — отметил эксперт.

При этом, по прогнозу эксперта, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся где-нибудь на нейтральной площадке. К примеру, говорит Богданов, в Риме или в Лондоне.

"Потом мы зайдем на новый недельный или месячный цикл трампов безумия. Таков уж он человек. Будут ли мир и переговоры? Дорогие ребята, мир и переговоры (с какими-то реальными условиями завершения войны, которые теоретически может принять Украина) существуют пока только в голове Трампа и ваших мечтах. Эти мечты пока не имеют причин считаться чем-нибудь реалистичным", — отметил Богданов.

По его словам, возможно, на лето-осень какие-то переговоры будут реалистичными.

Соглашается с этим мнением и военный Александр Карпьюк. По его убеждению, Украине нужно продержаться до лета.

"К лету нас будут ломать какое-то время, потом понемногу начнут допускать более адекватные тезисы, потому что потребуется результат. Но думаю, что оружие не вернут. Потому что перед главным союзником неудобно будет", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Белый дом дал распоряжение Пентагона приостановить все военные поставки в Украину, даже те, что уже на пути в Украину в самолетах, кораблях или в транзитных зонах на земле, пока Дональд Трамп не поймет, что лидеры страны "хотят мира".



