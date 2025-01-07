Стало известно, когда Трамп может встретиться с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации.

Трамп готов встретиться с Путиным. Фото из открытых источников

"Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул Долальд Трамп.

По словам новоизбранного президента США, ситуация в войне России против Украины сейчас "намного сложнее". Он в очередной раз подверг критике Джо Байдена за то, что Россия вторглась в Украину.

"Это война, которой никогда не должно было быть. Гарантирую вам, будь я президентом, этой войны никогда бы не было", — заявил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения автомобилей военных в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся на военные автомобили. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку из-за него. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушел в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, постоянно ее окружают. Вместе это была бы отличная нация", — написал Дональд Трамп.

