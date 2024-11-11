logo

BTC/USD

84892.66

ETH/USD

3258.98

LTC/USD

78.61

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, когда Трамп начнет настоящие переговоры с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда Трамп начнет настоящие переговоры с Путиным

Трамп начнет переговоры с Путиным только тогда, когда будет абсолютно уверен в своих лидерских позициях

сегодня, 15:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дональд Трамп начнет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным только тогда, когда будет уверен в своих лидерских позициях, заявил в эфире "Эспрессо" глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Стало известно, когда Трамп начнет настоящие переговоры с Путиным

Дональд Трамп

По мнению эксперта, Трамп вряд ли сразу согласится на переговоры с Путиным, ведь для него важно выяснить, кто из двух "альфа-лидеров" выглядит сильнее. С одной стороны, Трамп осознает военный потенциал Путина и его способность угрожать США, что было очевидно еще в первой каденции Трампа. Встреча в Хельсинки стала иллюстрацией этого. С другой стороны, Трамп сейчас переживает значительный подъем, став первым в истории США президентом, который, проиграв одну каденцию, вернулся в Белый дом. Это придает ему чувство глобального лидерства.

По словам Шлинчака, Трамп войдет в переговоры с Путиным только тогда, когда будет уверен в своих позициях.

Кроме того, Шлинчак обратил внимание на информацию из СМИ, что Трамп якобы предупредил Путина воздержаться от эскалации. Несмотря на это, 11 ноября российская сторона подняла приблизившиеся к месту запуска самолеты, но вернулись обратно. Это свидетельствует о том, что Путин тоже повышает ставки, стремясь показать свои амбиции на мировой арене. Шлинчак отметил, что интересно наблюдать, как новый Белый дом будет реагировать на такое поведение России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что между Трампом и Путиным якобы состоялись телефонные переговоры. Информацию от американских СМИ об этом он назвал выдумкой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/svit-zaraz-velike-pitannya-khto-z-tsikh-alfa-samtsiv-viglyadae-silnishim-politolog-shlinchak-shchodo-peremovin-trampa-z-putinim
Теги:

Новости

Все новости