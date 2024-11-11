Дональд Трамп начнет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным только тогда, когда будет уверен в своих лидерских позициях, заявил в эфире "Эспрессо" глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, Трамп вряд ли сразу согласится на переговоры с Путиным, ведь для него важно выяснить, кто из двух "альфа-лидеров" выглядит сильнее. С одной стороны, Трамп осознает военный потенциал Путина и его способность угрожать США, что было очевидно еще в первой каденции Трампа. Встреча в Хельсинки стала иллюстрацией этого. С другой стороны, Трамп сейчас переживает значительный подъем, став первым в истории США президентом, который, проиграв одну каденцию, вернулся в Белый дом. Это придает ему чувство глобального лидерства.

По словам Шлинчака, Трамп войдет в переговоры с Путиным только тогда, когда будет уверен в своих позициях.

Кроме того, Шлинчак обратил внимание на информацию из СМИ, что Трамп якобы предупредил Путина воздержаться от эскалации. Несмотря на это, 11 ноября российская сторона подняла приблизившиеся к месту запуска самолеты, но вернулись обратно. Это свидетельствует о том, что Путин тоже повышает ставки, стремясь показать свои амбиции на мировой арене. Шлинчак отметил, что интересно наблюдать, как новый Белый дом будет реагировать на такое поведение России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что между Трампом и Путиным якобы состоялись телефонные переговоры. Информацию от американских СМИ об этом он назвал выдумкой.



