Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным: есть четкие сроки

Новоизбранный президент США Дональд Трамп скорректировал свои заявления о сроках окончания войны в Украине. Если раньше он обещал завершить конфликт в течение 24 часов, то теперь указывает, что этот процесс может занять не менее полугода. Как отметил в эфире Freedom аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, такие изменения свидетельствуют о том, что Трамп начал более реалистично оценивать свои возможности в решении этого вопроса.

Путин и Трамп

По его словам, Трамп начал понимать, что для урегулирования столь масштабного конфликта требуется время и поиск компромиссных решений. Именно этим, по всей видимости, и планирует заниматься Трамп, добавил эксперт.

Относительно возможной встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, аналитик подчеркнул, что от России нет четких сигналов готовности к диалогу.

“Во многом предстоящая встреча Трампа с Путиным будет зависеть от желания кремлевского диктатора встретиться с президентом США. На сегодняшний момент сигналы со стороны Российской Федерации были скорее смешанными. По крайней мере, в публичном поле. То есть нельзя заявить о том, что Россия запустила определенную информационную кампанию на западную аудиторию, чтобы просигнализировать, что она готова к переговорам. Этого нет. Были сигналы и о готовности ко встрече, и сигналы, говорившие об обратном. Поэтому, может быть, в РФ сами еще не понимают, хотят они эту встречу или нет”, — объяснил Костогрызов.

Эксперт считает, что Трамп, скорее всего, попытается инициировать переговоры с Путиным в первые три месяца своего президентства. То есть, по его словам, если встреча состоится, это произойдет в первые три месяца его пребывания в должности.

При этом аналитик сообщил, что для Трампа важно показать избирателям свое преимущество Джо Байдену. По его словам, первые 100 дней президентства – это время, когда общество внимательно следит за действиями нового лидера.

"Поэтому он будет пробовать провести эту встречу в первые месяцы своего президентства и представить ее результаты как определенные продвижения к миру, которые он, к слову, обещал, когда баллотировался", — подытожил Евгений Костогризов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда между Украиной и РФ может быть заключено соглашение о мире.



