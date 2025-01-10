Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным: есть четкие сроки

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп скорректировал свои заявления о сроках окончания войны в Украине. Если раньше он обещал завершить конфликт в течение 24 часов, то теперь указывает, что этот процесс может занять не менее полугода. Как отметил в эфире Freedom аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, такие изменения свидетельствуют о том, что Трамп начал более реалистично оценивать свои возможности в решении этого вопроса.
Путин и Трамп
По его словам, Трамп начал понимать, что для урегулирования столь масштабного конфликта требуется время и поиск компромиссных решений. Именно этим, по всей видимости, и планирует заниматься Трамп, добавил эксперт.
Относительно возможной встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, аналитик подчеркнул, что от России нет четких сигналов готовности к диалогу.
Эксперт считает, что Трамп, скорее всего, попытается инициировать переговоры с Путиным в первые три месяца своего президентства. То есть, по его словам, если встреча состоится, это произойдет в первые три месяца его пребывания в должности.
При этом аналитик сообщил, что для Трампа важно показать избирателям свое преимущество Джо Байдену. По его словам, первые 100 дней президентства – это время, когда общество внимательно следит за действиями нового лидера.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда между Украиной и РФ может быть заключено соглашение о мире.
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