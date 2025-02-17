Стало известно, кого из европейцев Трамп привлечет к переговорам с Украиной и РФ

Команда американского президента Дональда Трампа предложила европейцам сесть за стол переговоров по Украине, разослав вопросник о готовности конкретных стран участвовать в обеспечении мира в Украине.

Дональд Трамп

В частности, по информации Reuters, Соединенные Штаты стремились выяснить, насколько правительства отдельных стран готовы прислать, и если да, то насколько времени и в каком количестве свои войска в Украину. Также американцы поинтересовались, какие санкции европейские правительства готовы или предлагают применить против России. Кроме того, в Вашингтоне есть вопросы по поводу того, какие другие средства (оружие, техника, деньги) правительства готовы предоставить для усиления Украины.

Именно от ответа на эти вопросы и будет зависеть, насколько серьезно европейцев привлекут к переговорам с Россией.

Как отметил политолог Сергей Таран, если их ответ будет никаким, то их никак и не будут привлекать к переговорам. Хотя, не исключено, что им могут предложить некую церемониальную роль, чтобы потом попытаться перебросить проблему поддержания мира в Украине на их дрожащие плечи. Если ответ будет серьезным, то и будут привлекать европейцев посерьезнее.

"Здесь все логично – влияние кого-либо на решение должно быть прямо пропорциональным ответственности, которую кто-либо готов брать на себя. Не исключаю, что Трамп впоследствии будет привлекать к переговору по Украине отдельные страны ЕС, готовые инвестировать в собственную безопасность больше, чем другие. В этом случае по иронии судьбы именно Трамп, а не Брюссель будет дирижировать создание новой архитектуры безопасности в Европе", — подчеркнул Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советник президента США по нацбезопасности Майк Волц представил главные принципы, которые, по его мнению, станут основой мирных переговоров, которые в ближайшее время состоятся между чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и российскими чиновниками для прекращения войны в Украине.



