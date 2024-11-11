Стало известно, кого Трамп может избрать на роль переговорщика между Украиной и РФ

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Ткачик Олеся
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый обратил внимание на то, что избранный президент США Дональд Трамп называет Илона Маска "рождающейся звездой". При этом он добавляет, что именно Маск появляется на фото с семьей Трампа.
Дональд Трамп
Кроме того, добавляет дипломат, именно Илон Маск, не имея никаких формальных причин, принимает участие в телефонном разговоре сразу после выборов Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и также слушает разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
При этом американские медиа утверждают, что Илон Маск якобы поддерживает постоянную телефонную связь с российским руководителем. Также предполагается, что Дональда Трамп даже привлечет Илона Маска на одну из позиций в новой исполнительной власти.
По всей видимости, отмечает Чалый, Дональд Трамп пытается предоставить и обеспечить мандат Илону Маску на посредничество в переговорах руководителя Украины с российским руководителем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США могут предложить Украине микс из корейского и финского сценариев, чтобы остановить войну. Согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет. Кроме того, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России, считает Таран.
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