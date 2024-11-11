Стало известно, кого Трамп может избрать на роль переговорщика между Украиной и РФ

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый обратил внимание на то, что избранный президент США Дональд Трамп называет Илона Маска "рождающейся звездой". При этом он добавляет, что именно Маск появляется на фото с семьей Трампа.

Дональд Трамп

Кроме того, добавляет дипломат, именно Илон Маск, не имея никаких формальных причин, принимает участие в телефонном разговоре сразу после выборов Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и также слушает разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

При этом американские медиа утверждают, что Илон Маск якобы поддерживает постоянную телефонную связь с российским руководителем. Также предполагается, что Дональда Трамп даже привлечет Илона Маска на одну из позиций в новой исполнительной власти.

По всей видимости, отмечает Чалый, Дональд Трамп пытается предоставить и обеспечить мандат Илону Маску на посредничество в переговорах руководителя Украины с российским руководителем.

Одновременно он хочет вывести себя из чувствительных моментов такого посредничества. Также дает Илону Маску возможность отбить $75 млн., которые он потратил на кампанию Дональда Трампа за счет украинских и российских активов (интерес Илона Маска и там, и там, известен). Все это ни хорошо, ни плохо", — добавил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США могут предложить Украине микс из корейского и финского сценариев, чтобы остановить войну. Согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет. Кроме того, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России, считает Таран.



