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Стало известно, кто будет представлять США на переговорах между Украиной и РФ

Келлог будет вести переговоры по мирному урегулированию именно с Украиной и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит другого представителя.

18 февраля 2025, 19:20
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Клименко Елена

Соединенные Штаты Америки избрали своего представителя для переговорной группы, работающей с Украиной и Россией. Им станет спецпредставитель президента Трампа Кит Келлог. Об этом сообщил помощник Владимира Путина и член российской делегации Юрий Ушаков, пишут российские СМИ.

Следует отметить, что Кит Келлог не присутствовал на встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Стало известно, кто будет представлять США на переговорах между Украиной и РФ

США. Фото: из открытых источников

Ушаков уточнил, что Келлог будет вести переговоры по мирному урегулированию именно с Украиной и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит другого представителя.

18 февраля Келлог отправится в Киев, как сообщает Reuters. Он отметил, что его визит начнется 19 февраля, а продлится три дня.

Встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолц и спецпредставитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Рубио сообщил, что по результатам переговоров США и Россия согласовали четыре принципа. В частности, речь идет о возобновлении нормальной работы дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, создании высокопрофессиональной переговорной группы для завершения войны в Украине, обсуждении геополитического и экономического сотрудничества после окончания войны в Украине и продолжении участия в переговорах. Глава Госдепа также намекнул на возможную отмену санкций против России и не исключил, что Евросоюз также будет вынужден присоединиться к переговорному процессу.

Портал "Комментарии" уже писал, что американские чиновники пытались успокоить Украину, уверяя, что она получит возможность участвовать в переговорах с Россией по завершению войны. Такие заявления прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не согласится на мирное соглашение, навязанное извне.



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