Стало известно, кто еще поедет на инаугурацию Трампа из-за угрозы

Генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чу намерен посетить инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа на следующей неделе и, как ожидается, будет сидеть на трибуне вместе с другими известными гостями, подтвердил Axios в четверг источник из окружения Трампа.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Новость о его приглашении появилась тогда, когда судьба TikTok висит на волоске, поскольку запрет популярной платформы в США вступит в силу в воскресенье, запрещая какое-либо вмешательство с одиннадцати часов.

Инаугурационный комитет Трампа Венса направил приглашение Шоу Цзи Чу, сообщил источник из окружения Дональда Трампа.

Он присоединится к другим титанам индустрии технологий на инаугурации, включая Илона Маска, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, сообщает New York Times, которая первой сообщила об этой новости.

Отмечается, что во время своего первого срока Трамп возглавлял первые попытки запретить TikTok, но, казалось, потерпел неудачу относительно будущего платформы во время кампании в прошлом году.

Пока неясно, как Трамп мог вмешаться, чтобы спасти популярное китайское приложение от запрета, но он хочет попробовать, по словам конгрессмена Майкла Уолца, избранного Трампом на должность своего советника по национальной безопасности.

Трамп планирует заключить соглашение о "сохранении" TikTok, одновременно защищая данные пользователей США, сказал Уолц Fox News в среду, хотя он не предоставил конкретных сведений о плане.

"Я не хочу опережать наши распоряжения, но мы собираемся создать пространство для того, чтобы заключить это соглашение", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что только один лидер стран Евросоюза получил приглашение на инаугурацию Трампа.

Инаугурация Дональда Трампа 20 января привлечет внимание нескольких европейских лидеров, среди которых единственным лично приглашенным главой государства стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как сообщает Euractiv, избранный президент США нарушил неписаное правило, обычно исключающее приглашение глав иностранных государств на инаугурацию, пригласив нескольких лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и китайского лидера Си Цзиньпина.