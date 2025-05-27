Стало известно, кто формирует видение Трампа о войне в Украине

Политическая обозревательница, американистка Юлия Забелина считает, что наибольшее влияние в вопросе войны в Украине на президента США Дональда Трампа оказывает специальный посланник Стив Виткофф.

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Юлия Забелина в проекте "Мир и мы" заявила, что именно Стив Виткофф имеет основное влияние на Дональда Трампа в вопросе Украины.

"Сейчас основной человек, который формирует мнение Трампа по Украине, не в отношении международки, это Стивен Виткофф. Нравится нам это или нет. Это факт, который мы должны принять, изучить Виткоффа", — отметила политическая обозревательница.

По ее словам, Украина может использовать Виткоффа, если найдет подходы к нему и таким образом изменить видение американского президента. Другим вариантом Забелина называет поиск оппонентов спецпосланника Трампа.

"Пытаться влиять или работать, или искать оппонентов Виткоффа в американском политикуме. Они на самом деле там у него есть. Не буду сейчас на этом сосредотачиваться, это просто до того, как мы можем влиять, потому что именно Виткофф, пока по крайней мере, формирует по сути видение Трампа по Украине", — считает Забелина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Трамп начал понимать, как его обманывает российский диктатор Владимир Путин по поводу войны в Украине. По словам Макрона, Путин откровенно лгал Трампу, когда говорил, что готов к окончанию войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский снова упрекнул Трампу в его слабости перед Путиным. Президент отметил, что только полная безнаказанность позволяет российскому диктатору продолжать войну в Украине.