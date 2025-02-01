Стало известно, кто из иностранных лидеров первым встретится с Трампом

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, проведет встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп встретится с Нетаньяху. Фото из открытых источников

"Я могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет здесь во вторник, 4 февраля, в рамках визита и рабочей встречи с президентом", — отметила Кэролайн Левитт.

По ее словам, лидеры США и Израиля обсудят ситуацию по установлению мира на Ближнем Востоке и возвращении заложников из плена ХАМАС.

Таким образом, Беньямин Нетаньяху стал первым иностранным лидером, которого Дональд Трамп после инаугурации пригласил в Белый дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ растет количество случаев самовольного ухода из части, рассказал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко. "У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. По некоторым делам проходят по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Приблизительно 150 тысяч случаев СЗЧ — это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6- 7-й военный взял шинель и пошел домой", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих максимальных целей, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Война в Украине не закончится с максималистскими целями одной из сторон. Придется выполнить много тяжелой работы. Только США под лидерством президента Дональда Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко и потребует некоторое время. Но я знаю, что Трамп твердо намерен достичь окончания" войны", – констатировал он.