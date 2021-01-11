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Стало известно, кто из команды Байдена украсит обложку Vogue (ФОТО)

Интересно, что образы для фотосессии политик выбирала самостоятельно

сегодня, 12:30
Автор:

Вечканова Елена

Новоизбранная вице-президент США Камалла Харрис снялась для обложки журнала Vogue. Материал по мотивам беседы с яркой участницей политической кампании Джо Байдена уже опубликован на сайте издания.

Стало известно, кто из команды Байдена украсит обложку Vogue (ФОТО)

Харрис появится на обложке журнала уже в феврале. Фото: Reuters

Также Vogue поделился снимками, которые будут украшать следующий выпуск журнала.

На одном из них Харрис одета в костюм светло-голубого цвета из коллекции Michael Kors, дополненный несколькими украшениями и небольшим значком с флагом США. Для другого фото вице-президент США выбрала стиль "кэжуал": куртка Donald Deal, темные леггинсы, а также любимые во всем мире кроссовки марки Converse.

Стало известно, кто из команды Байдена украсит обложку Vogue (ФОТО) - фото 2
Стало известно, кто из команды Байдена украсит обложку Vogue (ФОТО) - фото 3

Интересно, что вдохновение на второй, менее официальный образ Харрис нашла благодаря своему студенческому сообществу "Альфа Каппа Альфа" в Говардском университете. Именно такие цвета обычно выбирали члены этого общества.

Фотографом, который сотрудничал с Харрис, стал Тайлер Митчелл.

Кроме снимков, журнал также поделился материалом, написанным о новом вице-президенте США. Среди написанного — немало воспоминаний, рассказов о предыдущие достижения Камаллы Харрис, а также отзывы других людей.

"Вице-президент Харрис уже много раз была "первой" в своей карьере. Эта женщина знает, что делает. Речь не может идти о том, чтобы пытаться угодить всем или доказать определенным людям, что вы достаточно хороши для работы. И вице-президент не была бы там, где она  сегодня, если бы позволила подобным вещам случаться", — цитирует издание Мишель Обаму.

Фотографии Камаллы Харрис появятся на обложке Vogue уже в феврале этого года.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Тина Кароль стала первой из украинских звезд, которые украсили обложку книги Vogue.

Также на сайте можно узнать, как выглядит обложка итальянского журнала, нарисованная детьми.


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Источник: https://www.vogue.com/article/kamala-harris-cover-february-2021
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