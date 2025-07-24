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Стало известно, кто убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России

Марко Рубио систематически давал советы президенту США, пока тот не изменил свою точку зрения

24 июля 2025, 08:40
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Кравцев Сергей

В последнее время президент США Дональд Трампа начал менять риторику в отношении России и ее лидера Владимира Путина. И окружение Трампа здесь сыграло немаловажную роль. Так его ближайший соратник, государственный секретарь США Марко Рубио приложил большие усилия, чтобы сформировать более жесткую линию внешней политики главы Белого дома в отношении России, Китая и Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times, со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

Стало известно, кто убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что, будучи сенатором, Рубио являлся ярым сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он акцентировал на необходимости противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

Однако, занимая пост госсекретаря, он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Однако собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а, наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, занявшего более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире", – заявил собеседник FT.

По его словам, это связано с "высокоуровневыми консультациями, которые министр ежедневно оказывает президенту и остальной администрации".

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Источник: https://www.ft.com/content/d615b52f-265d-40e9-8171-caea0180aa01
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