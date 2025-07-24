В последнее время президент США Дональд Трампа начал менять риторику в отношении России и ее лидера Владимира Путина. И окружение Трампа здесь сыграло немаловажную роль. Так его ближайший соратник, государственный секретарь США Марко Рубио приложил большие усилия, чтобы сформировать более жесткую линию внешней политики главы Белого дома в отношении России, Китая и Ирана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times, со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что, будучи сенатором, Рубио являлся ярым сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он акцентировал на необходимости противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

Однако, занимая пост госсекретаря, он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Однако собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а, наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, занявшего более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире", – заявил собеседник FT.

По его словам, это связано с "высокоуровневыми консультациями, которые министр ежедневно оказывает президенту и остальной администрации".

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети ходят слухи о том, что первая леди США Мелания Трамп постоянно убеждает своего супруга Дональда Трампа, чтобы тот усилил помощь Украине и защитил "невинных украинцев" от бомб российского диктатора Владимира Путина. На самом деле это действительно так и Мелания Трамп сопереживает украинцам. Об этом рассказала Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation.



