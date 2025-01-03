Стало известно, кто в команде Трампа несет наибольшую угрозу для Украины

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент Дональд Трамп привлек профессионалов для усиления давления на Россию и принуждения ее к миру. Кит Келлог активно работает над этими вопросами, однако дружба 47-го президента США с Илоном Маском вызывает беспокойство, отметила в эфире Freedom доктор филологических наук, журналистка и заведующая программой славистики в Университете Вашингтона и Ли Анна Бродская-Кроткина.
Дональд Трамп
По ее мнению, Дональд Трамп имеет достаточно размытые представления о способах завершения войны России против Украины. Впрочем, по ее словам, важно обратить внимание на его окружение. Из положительного можно отметить, что для мирных переговоров и урегулирования конфликта он избрал опытных специалистов, в частности, Кита Келлога. Это, подчеркивает эксперт, серьезный профессионал, давно занимающийся вопросами войны и поиском путей для принуждения России к переговорам. Одним из его методов является поставка Украине значительному количеству оружия, чтобы таким образом усилить давление на Россию, добавила она.
Бродская-Кроткина также отметила, что экономическая ситуация в России ухудшается и даже американские СМИ в последние дни пишут о слабости российской экономики.
Еще одним вероятным членом команды Трампа является Марк Рубио, которого могут назначить государственным секретарем США. По словам Бродской-Кроткиной, его семья имеет кубинское происхождение, а сам политик известен своей критической позицией по отношению к России.
То есть, по ее словам, Рубио – традиционный республиканец, стремящийся сохранить сильную Америку, способную поддерживать Европу и Украину. Если оценивать эту часть окружения Трампа, то есть много оснований для оптимизма. Однако другая часть его окружения, в том числе дружба с Илоном Маском, вызывает серьезную обеспокоенность, подчеркнула она.
Журналистка обратила внимание, что Илон Маск имеет пророссийские связи, поддерживает партию "Альтернатива для Германии" и финансово помогал избирательной кампании Трампа.
Кроме того, в окружении Трампа есть группа традиционных изоляционистов, стремящихся сосредоточить США исключительно на внутренних вопросах. Эта фракция сейчас уступает позиции, проигрывая влияние Маску. В будущем важно будет следить, кто именно будет иметь большее влияние на политику Трампа, добавила эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Келлог может поехать в Москву на переговоры.
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