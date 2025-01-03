Стало известно, кто в команде Трампа несет наибольшую угрозу для Украины

Новоизбранный президент Дональд Трамп привлек профессионалов для усиления давления на Россию и принуждения ее к миру. Кит Келлог активно работает над этими вопросами, однако дружба 47-го президента США с Илоном Маском вызывает беспокойство, отметила в эфире Freedom доктор филологических наук, журналистка и заведующая программой славистики в Университете Вашингтона и Ли Анна Бродская-Кроткина.

Дональд Трамп

По ее мнению, Дональд Трамп имеет достаточно размытые представления о способах завершения войны России против Украины. Впрочем, по ее словам, важно обратить внимание на его окружение. Из положительного можно отметить, что для мирных переговоров и урегулирования конфликта он избрал опытных специалистов, в частности, Кита Келлога. Это, подчеркивает эксперт, серьезный профессионал, давно занимающийся вопросами войны и поиском путей для принуждения России к переговорам. Одним из его методов является поставка Украине значительному количеству оружия, чтобы таким образом усилить давление на Россию, добавила она.

Бродская-Кроткина также отметила, что экономическая ситуация в России ухудшается и даже американские СМИ в последние дни пишут о слабости российской экономики.

“А как известно, Трамп прислушивается к голосу печати. Поэтому тема слабости России там есть, и тема укрепления Украины находится в диалоге. И Майк Уолтц, который будет советником по безопасности, тоже за то, чтобы Украина была сильной. Так что, если мы смотрим на советников, которые будут заниматься делами внешней политики, бесспорно, есть причины для оптимизма", — считает журналистка.

Еще одним вероятным членом команды Трампа является Марк Рубио, которого могут назначить государственным секретарем США. По словам Бродской-Кроткиной, его семья имеет кубинское происхождение, а сам политик известен своей критической позицией по отношению к России.

То есть, по ее словам, Рубио – традиционный республиканец, стремящийся сохранить сильную Америку, способную поддерживать Европу и Украину. Если оценивать эту часть окружения Трампа, то есть много оснований для оптимизма. Однако другая часть его окружения, в том числе дружба с Илоном Маском, вызывает серьезную обеспокоенность, подчеркнула она.

Журналистка обратила внимание, что Илон Маск имеет пророссийские связи, поддерживает партию "Альтернатива для Германии" и финансово помогал избирательной кампании Трампа.

“Маск имеет большое влияние на Трампа, потому что дал четверть миллиона долларов на избирательную кампанию. И, собственно, он богатый человек, а не Трамп. Это он оплачивает фактически счета. И Трамп, наверное, будет к нему прислушиваться. И здесь вопрос, что именно Маск думает о внешней политике, тоже будет решать какую-нибудь важную роль. А Маск — это "темная лошадка". Он поддерживал демократов, поддерживал, как мы знаем, Украину двумя руками, потом неожиданно стал общаться с Путиным. Более того, он сейчас вызывает беспокойство Пентагона, потому что он очень связан с Китаем, на который традиционные республиканцы смотрят как на потенциального противника", — объяснила свое мнение Бродская-Кроткина.

Кроме того, в окружении Трампа есть группа традиционных изоляционистов, стремящихся сосредоточить США исключительно на внутренних вопросах. Эта фракция сейчас уступает позиции, проигрывая влияние Маску. В будущем важно будет следить, кто именно будет иметь большее влияние на политику Трампа, добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Келлог может поехать в Москву на переговоры.



