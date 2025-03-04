Стало известно, много ли помощи остановили США

Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предварительных пакетов военной помощи.

США остановили помощь Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы.

По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

Сообщается, что вооружения из США могут поступать в Украину, по крайней мере, в течение нескольких последующих лет, поскольку Киев подписал контракты на производство оружия с частными американскими компаниями. Многие контракты уже оплачены, однако администрация Дональда Трампа может заблокировать эти поставки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".