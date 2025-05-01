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Стало известно, на чем просто сейчас семья Трампа и он лично зарабатывают миллиарды

Дональд Трамп и его семья активно зарабатывают деньги на президентстве

1 мая 2025, 12:48
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Ткачик Олеся

Семья Трампа продолжает зарабатывать на его президентстве большие деньги, провоцируя невиданную в истории США коррупцию в высших эшелонах власти, считает американский профессора Игорь Айзенберг.

Стало известно, на чем просто сейчас семья Трампа и он лично зарабатывают миллиарды

Семья Трампа

Он обратил внимание на сообщение телеканала CNBC о том, что сын Трампа Дональд-младший основал в Вашингтоне клуб для избранных под названием "Исполнительная Ветвь". Членство в клубе стоит пол миллиона долларов. При этом в клуб вступило сразу же столько желающих быть поближе к правящей семье, что не всем хватило места. Пришлось создать лист ожидания, поскольку образовалась очередь.

Сооснователями клуба вместе с Дональдом Трампом-младшим стали сыновья Стива Виткоффа – Алекс и Зак.

"Так что не удивляйтесь тому, что Виткофф является де-факто государственным секретарем. Они с Трампом не просто партнеры, но "дружат семьями" и основали новый прибыльный "бизнес", — отметил эксперт.

По его словам, семья Трампа также занимается еще одним выгодным "бизнесом" — торговлей своими криптовалютами.

Эксперт напомнил, что монету со своим барельефом Трамп выпустил 17 января 2025 года. Выпустил и стал продавать. Уже в марте, как сообщала газета Файнэншл Таймс, чистый доход Трампа от продажи монет стоимостью $64 каждая, составил $350 миллионов.

"Чтобы увеличить доход от этого "бизнеса" Трамп объявил, что 22 мая 220 владельцев наибольшего количества монет получат возможность поужинать с ним, а для 25 первых лиц в этом списке будет организована эксклюзивная экскурсия по Белому Дому. Жена Трампа Мелания также выпустила 19 января свою "монету" и продает ее", — сообщил эксперт.

То есть, семья Трампа зарабатывает на президентстве.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и его друзья заработали миллиарды.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1
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