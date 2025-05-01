Стало известно, на чем просто сейчас семья Трампа и он лично зарабатывают миллиарды

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Ткачик Олеся
Семья Трампа продолжает зарабатывать на его президентстве большие деньги, провоцируя невиданную в истории США коррупцию в высших эшелонах власти, считает американский профессора Игорь Айзенберг.
Семья Трампа
Он обратил внимание на сообщение телеканала CNBC о том, что сын Трампа Дональд-младший основал в Вашингтоне клуб для избранных под названием "Исполнительная Ветвь". Членство в клубе стоит пол миллиона долларов. При этом в клуб вступило сразу же столько желающих быть поближе к правящей семье, что не всем хватило места. Пришлось создать лист ожидания, поскольку образовалась очередь.
Сооснователями клуба вместе с Дональдом Трампом-младшим стали сыновья Стива Виткоффа – Алекс и Зак.
По его словам, семья Трампа также занимается еще одним выгодным "бизнесом" — торговлей своими криптовалютами.
Эксперт напомнил, что монету со своим барельефом Трамп выпустил 17 января 2025 года. Выпустил и стал продавать. Уже в марте, как сообщала газета Файнэншл Таймс, чистый доход Трампа от продажи монет стоимостью $64 каждая, составил $350 миллионов.
То есть, семья Трампа зарабатывает на президентстве.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и его друзья заработали миллиарды.
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