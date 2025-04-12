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Стало известно, на что США могут обменять четыре области в Украине

США готовы отдать России украинские территории в обмен на невмешательство Кремля в ситуацию вокруг Ирана

сегодня, 18:15
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Ткачик Олеся

Есть определенные основания полагать, что сейчас ситуация по мирному урегулированию в Украине действительно выглядит как "скрытая Ялта", считает политтехнолог Олег Постернак. По его словам, это скрытое соглашение выглядит как компромисс по украинским оккупированным территориям в обмен на сворачивание ядерной программы Ирана.

Стало известно, на что США могут обменять четыре области в Украине

США и РФ

При этом эксперт обратил внимание на то, что в Омане у американцев переговоры с иранцами по ядерной теме, которые могут завершиться решением США и Израиля бомбить Иран.

В этом вопросе, говорит Постернак, Вашингтону нужен нейтралитет Москвы.

"За это РФ будет просить признание четырех областей российскими и вытеснение ВСУ из недооккупированных анклавов", — заявил Постернак.

При этом он обратил внимание, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф возглавляет американскую делегацию и на переговорах с Ираном. Он уже успел заявить, что "красной линией" администрации Трампа по Ирану является недопущение создания им ядерного оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в пятницу Стив Виткофф снова летал в Москву на встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. После этого была опубликована его позиция по поводу того, что самым быстрым способом завершить украинский конфликт является передача России всех четырех областей Украины в их административных границах. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

На этом фоне также появилось мнение Кита Келлога, что Украину можно разделить по примеру Берлина по Днепру. Такую позицию дипломата уже назвали неприемлемой и подчеркнули, что такое разделение точно не приведет к завершению войны.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0HHfYnvRcLaYD91WU6YmBoHYxAe9ACNREqEvcFEEnJ1Qu2qZSZfFDMeoPBGcnLnaml?locale=ru_RU
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