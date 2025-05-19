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Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским перед звонком Путину

Американский президент спрашивал у Зеленского, что ему следует обсудить с диктатором РФ

сегодня, 21:34
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Марьян Ощановский

Перед сегодняшним звонком российскому диктатору Владимиру Путину президент США Дональд Трамп спросил президента Украины Владимира Зеленского, что ему следует обсудить с главой Кремля.

Стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским перед звонком Путину

Трамп пообщался с Зеленским. Фото из открытых источников

Украинский президент попросил Дональда Трампа поговорить с главой Кремля о 30-дневном прекращении огня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Зеленский также попросил Трампа обсудить возможность проведения российско-украинского саммита в его присутствии. По словам источников, между президентами Украины и США должен был состояться еще один телефонный разговор.

Впоследствии Трамп поделился, что его разговор с Путиным длился два часа. По его словам, диалог прошел "очень хорошо". Президент США заверил, что Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны. Он подчеркнул, что условия будут обсуждаться между двумя сторонами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры о завершении войны находятся на пути к разделу Украины между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, пишет аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк. Аналитик считает, что Украине приходится выбирать "меньше из двух зол". По словам аналитика, в Киеве опасаются, что Трамп и Путин могут попытаться заключить невыгодное для Украины соглашение.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ начала опережать ВСУ в сфере военных дронов и применяет более системные решения по их производству, заявили военнослужащий Егор Фирсов и волонтер Мария Берлинская. Как отмечает Егор Фирсов, полтора года назад Украина была лидером по использованию дронов на поле боя. По словам депутата, сейчас Россия начала применять беспилотные летательные аппараты комплексно, объединяя разведку, РЭБ и разные типы дронов — дневные, ночные и оптоволоконные.



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Источник: https://www.wsj.com/world/trump-holds-call-with-russias-putin-on-ending-the-war-in-ukraine-d0d934af?mod=hp_lead_pos2
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