Стало известно о подлинном отношении Трампа к Путину: громкое заявление экс- советника президента США

Американский политик и бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа, Джон Болтон, во время эфира КИЕВ24 рассказал об отношении действующего президента США к Владимиру Путину.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Болтона, Трамп считал Путина своим другом и был убежден, что российский лидер легко согласится на предложения по прекращению войны. Во время предвыборной кампании 2019 года Трамп надеялся, что через сутки сможет организовать встречу Зеленского и Путина в одном помещении, где будет найден компромисс. Однако эти ожидания не оправдались.

Джон Болтон подчеркнул, что пока нет никаких свидетельств, что Трамп готов пойти на шаги, которые могут разочаровать Путина. Такая позиция потенциально угрожает не только Украине, но всей Европе. Ведь в случае провала мирных инициатив Дональд Трамп может решить снизить или прекратить поставки в Украине разведывательных данных и оборонного вооружения, что существенно повлияет на способность Киева противостоять агрессии.

В то же время Болтон считает, что окончательное понимание позиции Трампа станет понятно после ряда международных саммитов, в частности НАТО и G7, где будут обсуждаться дальнейшие действия в контексте войны в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что после визита украинской делегации в Вашингтон в верхней палате Конгресса США существенно возросла поддержка законодательной инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма по расширению антироссийских санкций, заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. По словам Власюка, у законопроекта есть реальные шансы быть вынесенным на рассмотрение уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что, несмотря на потенциальные политические споры вокруг этого документа, речь идет о вполне практическом инструменте экономического давления на РФ.



