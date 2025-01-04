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Стало известно о запланированной встрече Трампа и Путина: подробности

Родерих Кизеветтер убежден, что переговоры и соглашения вредят Украине

4 января 2025, 22:40 comments1461
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Кречмаровская Наталия

Проведение встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина часто обсуждают политики разных стран. Однако сообщений ни от команды Трампа, ни от Кремля на этот счет нет.

Стало известно о запланированной встрече Трампа и Путина: подробности

Фото из открытых источников

В Германии сообщили, что такая встреча уже запланирована. Спикер по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что канцлер Олаф Шольц планирует встречу с лидером РФ Владимиром Путиным до 23 февраля, а новоизбранный президент США Дональд Трамп – в марте.

"Мы должны быть готовы к сюрпризам избирательной кампании. Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановку действия Парижской хартии на 10-20 лет", – написал он в соцсети Х.

Кроме того, политик отметил, что "в настоящее время встреча Трампа и Путина запланирована на март" и добавил: "Пусть каждый сделает свое собственное заключение по этому поводу".

Кизеветтер подчеркнул, что Украина "не должна быть объектом и жертвой" и добавил, что "приспосабливаться нужно к Украине, а не к России".

Также, по его словам, все переговоры и соглашения, которые сейчас заключаются в этой ситуации, проходят в ущерб Украине и де-факто означают ее подчинение.

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского обвиняли якобы в срыве мирных договоренностей и скором завершении войны. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, как писал портал "Комментарии", указали на неправдивые факты и объяснили, какой мир действительно предлагает Украине Россия.




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Источник: https://x.com/RKiesewetter/status/1875532852562886791
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