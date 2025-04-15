Стало известно, по какой цене Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что взятие Соединенными Штатами под свой контроль Гренландии является "абсолютной необходимостью". Несмотря на категоричный отказ со стороны Дании и властей самого острова, Вашингтон не оставляет попыток оценить, сколько могла бы стоить Гренландия для США.

Какую цену Трамп предлагает за покупку Гренландии

Трамп публично не назвал конкретную сумму, за которую можно было купить Гренландию. Однако переговоры о покупке крупнейшего в мире острова продолжаются годами. В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил Дании 100 миллионов долларов за Гренландию, что с учетом инфляции сегодня составляло бы около 1,6 миллиарда долларов.

Во время своего первого президентства в 2019 году администрация Трампа предлагала Гренландии "миллиарды долларов инвестиций". Теперь в команде Трампа предлагают гренландцам плату вдвое больше, чем остров субсидирует Дания.

"Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания", – сказал один из представителей администрации Трампа.

В настоящее время Дания ежегодно предоставляет Гренландии около 600 миллионов долларов субсидий. По оценке Newsweek, общая стоимость потенциального соглашения по покупке Гренландии США, с учетом первоначальных предложений Трумэна и новых амбиций Трампа, может превысить 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, США обязались бы производить ежегодные выплаты Гренландии.

Несмотря на попытки Трампа купить Гренландию, власти острова остаются непоколебимыми.

"Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться", – сказал премьер-министр автономной территории Муте Буруп Эгеде.

И хотя юридически Гренландия является частью Дании, остров имеет широкую автономию, включая право на собственное управление ресурсами. Политически и культурно большинство гренландцев выступают за постепенное обретение полной независимости, однако не путем смены одной страны-руководителя на другую.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Путина на планы Трампа аннексировать Гренландию.

Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа хотят переименовать Гренландию.