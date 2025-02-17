Возможность мирного соглашения между Украиной и Россией зависит от влияния США, у которых есть все необходимые рычаги для ведения переговоров.

США и Россия. Фото: 24 Канал

"США – это настоящий посредник, с которым Россия готова вести диалог", – отметил главный редактор Euractiv Мэтью Карничниг в эфире CNN.

Это происходит на фоне того, что европейские лидеры пытаются найти свою роль после того, как США и Россия провели первые мирные переговоры в Саудовской Аравии, где Европу не пригласили. Это вызывает озабоченность, поскольку Европа будет нести последствия любого соглашения.

Отмечается, что достижение мирного соглашения может предусматривать отправку европейских миротворцев, как уже заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Однако для Украины основным игроком остаются США, без которых страна не смогла бы продолжать борьбу.

"Возможно, в Вашингтоне считают, что достичь соглашения с Путиным будет гораздо легче и быстрее без участия европейцев", – подчеркнул Карничниг.

Также стало известно, что Великобритания готова направить свои войска в Украину. Во время визита в Париж премьер-министр Великобритании призвал европейцев увеличивать расходы на оборону, брать на себя большую роль в НАТО и поддерживать поставки оружия для Украины.

Однако мирное соглашение может привести к тому, что многие украинцы навсегда потеряют шанс вернуться домой, а многие будут вынуждены мириться с длительной оккупацией.

Как уже передавали "Комментарии", переговоры между США и Россией по поводу завершения войны пока не начались, а Украина и Европа смогут присоединиться к ним на более позднем этапе, рассказал госсекретарь США Марко Рубио.