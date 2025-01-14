Стало известно, почему Келлог поехал говорить об Иране, а не Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы способствовать его демократическим преобразованиям. Такое заявление сделал Кит Келлог, новый спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины, на мероприятии иранской оппозиции в Париже, сообщает Reuters.
Кит Келлог
Как отмечает эксперт по международным вопросам Александр Краев, согласно публикации, Трамп пообещал вернуться к политике, которую он проводил во время своего предыдущего президентства, направленной на разрушение экономики Ирана с целью заставить страну сесть за стол переговоров по ее ядерной программе, баллистическим ракетам и региональной деятельности
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , специальный представитель США Кит Келлог решил перенести свою поездку в Киев на период после инаугурации Дональда Трампа. Первоначально визит планировали еще до 20 января, но его перенос стал неожиданностью для украинской стороны. Как отметил политолог Дмитрий Шеренговский, подготовка к визиту активно велась украинским МИДом и Офисом Президента. Владимир Зеленский также подтверждал готовность принять американского представителя.
Новости