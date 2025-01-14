logo

BTC/USD

95872.93

ETH/USD

3199.65

LTC/USD

100.71

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, почему Келлог поехал говорить об Иране, а не Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему Келлог поехал говорить об Иране, а не Украине

Кит Келлог решает вопрос Ирана, а не Украины, как раньше планировалось

сегодня, 18:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы способствовать его демократическим преобразованиям. Такое заявление сделал Кит Келлог, новый спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины, на мероприятии иранской оппозиции в Париже, сообщает Reuters.

Стало известно, почему Келлог поехал говорить об Иране, а не Украине

Кит Келлог

Как отмечает эксперт по международным вопросам Александр Краев, согласно публикации, Трамп пообещал вернуться к политике, которую он проводил во время своего предыдущего президентства, направленной на разрушение экономики Ирана с целью заставить страну сесть за стол переговоров по ее ядерной программе, баллистическим ракетам и региональной деятельности

"Так почему именно сейчас акцент на Иране? "Спасибо" русские за качественно подстроенное подписание договора о сотрудничестве и коллективной обороне, который якобы должен дать россиянам возможность снова давить на Ближнем Востоке. Просто представьте себе, насколько этот пункт сейчас усложнит планирование для Израиля по поводу потенциальных ударов по ядерным объектам Ирана или по их террористическому прокси в регионе. Вот поэтому Келлог на два фронта и разрывается", – считает Краев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , специальный представитель США Кит Келлог решил перенести свою поездку в Киев на период после инаугурации Дональда Трампа. Первоначально визит планировали еще до 20 января, но его перенос стал неожиданностью для украинской стороны. Как отметил политолог Дмитрий Шеренговский, подготовка к визиту активно велась украинским МИДом и Офисом Президента. Владимир Зеленский также подтверждал готовность принять американского представителя.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UUDPN3xLhMdg5o9VCo3D99Gqpi8TUAiRvfBVCYQApCwwthbgknkAngd6kAUpYZXQl&id=100009469088340
Теги:

Новости

Все новости