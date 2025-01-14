Мир должен вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы способствовать его демократическим преобразованиям. Такое заявление сделал Кит Келлог, новый спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины, на мероприятии иранской оппозиции в Париже, сообщает Reuters.

Кит Келлог

Как отмечает эксперт по международным вопросам Александр Краев, согласно публикации, Трамп пообещал вернуться к политике, которую он проводил во время своего предыдущего президентства, направленной на разрушение экономики Ирана с целью заставить страну сесть за стол переговоров по ее ядерной программе, баллистическим ракетам и региональной деятельности

"Так почему именно сейчас акцент на Иране? "Спасибо" русские за качественно подстроенное подписание договора о сотрудничестве и коллективной обороне, который якобы должен дать россиянам возможность снова давить на Ближнем Востоке. Просто представьте себе, насколько этот пункт сейчас усложнит планирование для Израиля по поводу потенциальных ударов по ядерным объектам Ирана или по их террористическому прокси в регионе. Вот поэтому Келлог на два фронта и разрывается", – считает Краев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , специальный представитель США Кит Келлог решил перенести свою поездку в Киев на период после инаугурации Дональда Трампа. Первоначально визит планировали еще до 20 января, но его перенос стал неожиданностью для украинской стороны. Как отметил политолог Дмитрий Шеренговский, подготовка к визиту активно велась украинским МИДом и Офисом Президента. Владимир Зеленский также подтверждал готовность принять американского представителя.



