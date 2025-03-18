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Стало известно, почему на самом деле Маск так хочет покорить Марс: что от нас скрывают

Оказывается Маск не просто так нацелился на покорение Марса

сегодня, 11:10
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Ткачик Олеся

Сейсмические исследования внутренней структуры Марса показывают существование значительных запасов жидкой воды на глубине от 10 до 20 километров под поверхностью. Ученые предполагают, что она может поддерживать жизнь на микробном уровне, а может быть, и более сложные формы. Эти выводы были сделаны после анализа сейсмических данных, собранных аппаратом NASA InSight, работавшим на Красной планете с 2018 по 2022 год.

Стало известно, почему на самом деле Маск так хочет покорить Марс: что от нас скрывают

Марс

По словам исследователя Икуо Катаямы из Хиросимского университета (Япония), предыдущие работы указывали на наличие воды на Марсе в далеком прошлом, но его модель доказывает, что она может существовать и сегодня.

"Многие исследования свидетельствуют о том, что вода присутствовала на Марсе миллиарды лет назад, — отметил Катаяма. — Но наш анализ указывает на ее существование и в наше время".

Аппарат InSight, оснащенный первым сейсмометром, работавшим на Марсе, обнаружил области, где характеристики внутренней структуры планеты резко изменяются. Анализ данных показал, что на глубине от 10 до 20 км под поверхностью могут находиться океаны воды, заполняющие трещины и полости в пористых породах.

Этот факт значительно повышает возможность существования микробной жизни, подчеркнул Катаяма.

Пока современные технологии не позволяют достичь этих водных резервуаров или исследовать потенциальную жизнь, которая может там существовать. Впрочем, учёные уже разрабатывают методы для этого.

В то же время компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, планирует отправить на Марс роботизированные зонды уже в следующем году, а впоследствии — и людей.

Маск объявил, что его робот-гуманоид Optimus станет частью миссии, которую совершит огромный космический корабль Starship. Если испытания пройдут успешно, то первые пилотируемые экспедиции могут состояться уже в 2029 году, хотя более вероятный срок — 2031 год.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о смертельной опасности, угрожающей путешественникам на Марс.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/aliens-could-buried-10-miles-34878923
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