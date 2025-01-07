Стало известно, почему на самом деле представитель Трампа отменил поездку в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Представитель новоизбранного президента Дональда Трампа Кит Келлог отложил свою поездку в Киев как минимум до 20 января. По мнению политолога Вадима Денисенко, такое решение напрямую связано с тем, что кремлевский диктатор Владимир Путин пока не намерен садиться за стол переговоров и выставил неприемлемые условия, а именно Украина должна отказаться от своих территорий в пользу РФ.
США и Украина
При этом эксперт отметил, что Трамп ожидал, что Украина даст сигнал, что она готова отказаться от членства в НАТО. И это должно было стать одним из базовых переговорных принципов с Путиным. Впрочем, добавил политолог, Киев такого сигнала не дал.
Кроме того Денисенко призывает обратить внимание на позицию администрации Джо Байдена, которая в последние дни своего правления резко подняла ставки в войне. В частности, он обратил внимание на наш удар по Усть-Лугу, который является главной нефтегазовой перевалкой РФ на Балтике.
При этом он добавил, что анонсированная Трампом 10% пошлина на европейские товары сделает ряд европейских экономик банкротами. И продолжение нашей войны – это как раз сильная переговорная позиция ЕС с США.
Политолог напомнил, что в интервью Фридману президент Владимир Зеленский предложил свой вариант переговорного процесса: сначала вырабатывается общая позиция США – Украина, а потом уже идут переговоры с кремлевским диктатором Путиным. Впрочем, эксперт сомневается, что в команде Трампа готовы поддержать подобный вариант переговоров.
Кроме того, добавил Денисенко, пока непонятно, как Трамп будет вести диалог с Китаем, без которого заморозить войну в Украине будет очень сложно.
В целом, подчеркивает политолог, отложение визита Келлога более чем логично, с точки зрения Трампа. Там понимают, что сейчас нет никаких предпосылок для быстрых решений по войне, а значит, и смысла поездка Келлога не будет. Именно поэтому, добавляет эксперт, все важные решения по войне будут перенесены на февраль.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Келлог не приедет к инаугурации Трампа в Украину.
Новости