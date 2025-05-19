Стало известно, почему на самом деле Трамп готов сдать Путину Украину

В ходе переговоров в Стамбуле российская сторона снова озвучила для Украины неприемлемые требования. На фоне этого президент США Дональд Трамп все же решил провести телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который может состояться сегодня.

Дональд Трамп

Как считает политолог Евгений Костогризов, внешняя политика Трампа остается сложной для понимания и анализа. По его словам, правда в том, что многие действия американского президента затрудняются объяснить.

Политолог говорит, что особенно спорным стало последнее интервью Трампа, в котором он заявил, что танки Путина в феврале 2022 года остановило не героическое противостояние украинских воинов, а якобы "болото, через которое техника не смогла пройти". Такие высказывания вызывают негодование и остаются без комментариев.

Президент США не заинтересован в том, в чем заинтересована Украина. Кажется, что наши обе страны стремятся к миру, но за этими заявлениями стоит очень много нюансов. Трамп хочет мира прежде всего для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание", – говорит эксперт.

Трампу постоянно напоминают о его заявлениях о скором завершении войны, что делает невозможным избегание этой темы. Другой причиной желания мира является стремление Трампа перейти к своим глобальным геополитическим планам в отношении России и Китая. В этом контексте боевые действия становятся для него препятствием, потому он пытается прекратить их любыми средствами для налаживания отношений с Россией.

Кроме того, Трамп пытается сохранить образ сильного лидера, способного разрешать конфликты не из-за переговоров, а благодаря решительным действиям. Однако, по мнению аналитика, такой подход не приносит желаемых результатов.

Украинская позиция кардинально другая – главная цель достижения мира, чтобы остановить гибель людей и обеспечить безопасность в Европе. Однако Трамп не рассматривает ситуацию с такой перспективы, что создает существенные трудности во взаимопонимании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каким способом РФ может получить украинские территории.



