Стало известно, почему на самом деле Трамп готов сдать Путину Украину

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Ткачик Олеся
В ходе переговоров в Стамбуле российская сторона снова озвучила для Украины неприемлемые требования. На фоне этого президент США Дональд Трамп все же решил провести телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который может состояться сегодня.
Дональд Трамп
Как считает политолог Евгений Костогризов, внешняя политика Трампа остается сложной для понимания и анализа. По его словам, правда в том, что многие действия американского президента затрудняются объяснить.
Политолог говорит, что особенно спорным стало последнее интервью Трампа, в котором он заявил, что танки Путина в феврале 2022 года остановило не героическое противостояние украинских воинов, а якобы "болото, через которое техника не смогла пройти". Такие высказывания вызывают негодование и остаются без комментариев.
Трампу постоянно напоминают о его заявлениях о скором завершении войны, что делает невозможным избегание этой темы. Другой причиной желания мира является стремление Трампа перейти к своим глобальным геополитическим планам в отношении России и Китая. В этом контексте боевые действия становятся для него препятствием, потому он пытается прекратить их любыми средствами для налаживания отношений с Россией.
Кроме того, Трамп пытается сохранить образ сильного лидера, способного разрешать конфликты не из-за переговоров, а благодаря решительным действиям. Однако, по мнению аналитика, такой подход не приносит желаемых результатов.
Украинская позиция кардинально другая – главная цель достижения мира, чтобы остановить гибель людей и обеспечить безопасность в Европе. Однако Трамп не рассматривает ситуацию с такой перспективы, что создает существенные трудности во взаимопонимании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каким способом РФ может получить украинские территории.
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