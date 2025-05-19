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Стало известно, почему на самом деле Трамп готов сдать Путину Украину

Трамп очень хочет завершить войну в Украине любым методом

сегодня, 12:12 comments1012
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Ткачик Олеся

В ходе переговоров в Стамбуле российская сторона снова озвучила для Украины неприемлемые требования. На фоне этого президент США Дональд Трамп все же решил провести телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, который может состояться сегодня.

Стало известно, почему на самом деле Трамп готов сдать Путину Украину

Дональд Трамп

Как считает политолог Евгений Костогризов, внешняя политика Трампа остается сложной для понимания и анализа. По его словам, правда в том, что многие действия американского президента затрудняются объяснить.

Политолог говорит, что особенно спорным стало последнее интервью Трампа, в котором он заявил, что танки Путина в феврале 2022 года остановило не героическое противостояние украинских воинов, а якобы "болото, через которое техника не смогла пройти". Такие высказывания вызывают негодование и остаются без комментариев.

Президент США не заинтересован в том, в чем заинтересована Украина. Кажется, что наши обе страны стремятся к миру, но за этими заявлениями стоит очень много нюансов. Трамп хочет мира прежде всего для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание", – говорит эксперт.

Трампу постоянно напоминают о его заявлениях о скором завершении войны, что делает невозможным избегание этой темы. Другой причиной желания мира является стремление Трампа перейти к своим глобальным геополитическим планам в отношении России и Китая. В этом контексте боевые действия становятся для него препятствием, потому он пытается прекратить их любыми средствами для налаживания отношений с Россией.

Кроме того, Трамп пытается сохранить образ сильного лидера, способного разрешать конфликты не из-за переговоров, а благодаря решительным действиям. Однако, по мнению аналитика, такой подход не приносит желаемых результатов.

Украинская позиция кардинально другая – главная цель достижения мира, чтобы остановить гибель людей и обеспечить безопасность в Европе. Однако Трамп не рассматривает ситуацию с такой перспективы, что создает существенные трудности во взаимопонимании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , каким способом РФ может получить украинские территории.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SesmEsjZkHI
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