Стало известно, почему на самом деле Трамп резко отвернулся от Украины

Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию по отношению к Украине, перейдя к ее критике. В то же время, он положительно оценил контакты своих представителей с россиянами. Как пояснил в эфире 24 канала генерал армии, у бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа Трампа до сих пор нет четкой стратегии в отношении Украины. Ему не хватает системного видения ситуации и стратегического понимания.

Дональд Трамп

Эксперт указал на то, что американский президент уволил многих разведчиков и аналитиков ЦРУ, что существенно ограничило доступ президента к объективной информации или же он просто не прислушивается к полученным данным. По его словам, в США до сих пор не выработана единая стратегия в отношении Украины. Не сформирована четкая модель действий для президента, Белого дома и правительства. То есть, говорит Маломуж, отсутствует системность.

По его убеждению, Трамп подвергается иллюзии, что сможет самостоятельно договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он верит в возможность налаживания доверия и диалога. Не исключено, что среди потенциальных тем переговоров – вопросы Гренландии и Арктики.

Россия, говорит эксперт, активно использует подобную ситуацию. Еще до инаугурации Кремль пытался влиять на Трампа, в частности, через его окружение и бизнес-круги, включая Илона Маска.

"Россияне изучили психологический портрет Трампа, его советников, их интересы, предпочтения. Это глубокая работа спецслужб", – подчеркнул Маломуж.

Кроме того, по словам эксперта, Украина должна активизировать дипломатическую работу с командой Трампа и его европейскими союзниками. К примеру, лидеры Франции и Великобритании имеют возможность донести до него реальную картину событий.

Маломуж считает, что важно убедить Трампа в том, что сотрудничество с Россией не обеспечит ему мирового лидерства. Напротив, она только приблизит его к странам, которые являются противниками США – в частности, Китая и Северной Кореи.

"Игры с Путиным всегда будут деструктивными. Не будет перспектив ни для США, ни для мира. Постоянно сохраняется угроза глобальных войн, в частности ядерной – все это нужно показать Трампу", — добавил эксперт.

По его мнению, Украине необходимо доказать, что она может одержать победу не только военным, но и экономическим и политическим путем. Только так можно постепенно продвигаться к масштабным изменениям и результативным действиям на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет создать с Путиным Северо-Ледовый альянс вместо НАТО.



