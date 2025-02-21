logo

BTC/USD

98431.71

ETH/USD

2800.75

LTC/USD

135.24

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, почему на самом деле Трамп резко отвернулся от Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему на самом деле Трамп резко отвернулся от Украины

Трамп резко изменил позицию по отношению к Украине и имеет планы на Россию и Путина

сегодня, 09:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию по отношению к Украине, перейдя к ее критике. В то же время, он положительно оценил контакты своих представителей с россиянами. Как пояснил в эфире 24 канала генерал армии, у бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа Трампа до сих пор нет четкой стратегии в отношении Украины. Ему не хватает системного видения ситуации и стратегического понимания.

Стало известно, почему на самом деле Трамп резко отвернулся от Украины

Дональд Трамп

Эксперт указал на то, что американский президент уволил многих разведчиков и аналитиков ЦРУ, что существенно ограничило доступ президента к объективной информации или же он просто не прислушивается к полученным данным. По его словам, в США до сих пор не выработана единая стратегия в отношении Украины. Не сформирована четкая модель действий для президента, Белого дома и правительства. То есть, говорит Маломуж, отсутствует системность.

По его убеждению, Трамп подвергается иллюзии, что сможет самостоятельно договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он верит в возможность налаживания доверия и диалога. Не исключено, что среди потенциальных тем переговоров – вопросы Гренландии и Арктики.

Россия, говорит эксперт, активно использует подобную ситуацию. Еще до инаугурации Кремль пытался влиять на Трампа, в частности, через его окружение и бизнес-круги, включая Илона Маска.

"Россияне изучили психологический портрет Трампа, его советников, их интересы, предпочтения. Это глубокая работа спецслужб", – подчеркнул Маломуж.

Кроме того, по словам эксперта, Украина должна активизировать дипломатическую работу с командой Трампа и его европейскими союзниками. К примеру, лидеры Франции и Великобритании имеют возможность донести до него реальную картину событий.

Маломуж считает, что важно убедить Трампа в том, что сотрудничество с Россией не обеспечит ему мирового лидерства. Напротив, она только приблизит его к странам, которые являются противниками США – в частности, Китая и Северной Кореи.

"Игры с Путиным всегда будут деструктивными. Не будет перспектив ни для США, ни для мира. Постоянно сохраняется угроза глобальных войн, в частности ядерной – все это нужно показать Трампу", — добавил эксперт.

По его мнению, Украине необходимо доказать, что она может одержать победу не только военным, но и экономическим и политическим путем. Только так можно постепенно продвигаться к масштабным изменениям и результативным действиям на международной арене.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет создать с Путиным Северо-Ледовый альянс вместо НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/tramp-rozkritikuvav-zelenskogo-pohvaliv-rosiyu-yaki-prichini_n2758222
Теги:

Новости

Все новости