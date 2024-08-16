У Республиканской партии существуют разные взгляды на события в Курской области. Некоторые члены партии ждут реакции Дональда Трампа по поводу операции Украины, заявил в эфире 24 канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он отметил, что среди республиканцев активно распространяются мнения о том, что события в Курщине якобы эскалации со стороны Украины.

Дональд Трамп

Дубовик подчеркнул, что позиции внутри Республиканской партии относительно событий в Курской области разнообразны. Некоторые члены партии ожидают результата операции, а также комментариев от Дональда Трампа.

"Если гуру, сам великий Дональд Трамп что-нибудь скажет, то они будут просто повторять, тиражировать то, что он скажет", – считает Дубовик.

В то же время политолог отметил, что некоторые республиканцы уже выразили негативную оценку, называя ситуацию провокацией и эскалацией со стороны Украины. Также есть те, кто утверждает, что США не должны поддерживать Украину, поскольку это может привести к прямому столкновению с Россией. Эти тезисы широко распространяются среди членов Республиканской партии.

Дубовик добавил, что Трамп считается тем человеком, который может удержать США от втягивания в Третью мировую войну или прямой конфликт с Россией. По мнению некоторых республиканцев, этого можно добиться, не предоставляя Украине оружия и давя на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров.

"Это такая программа, тезис, лозунг, потому что плана Трампа по окончании войны нет на самом деле. Он может говорить что угодно, но такого плана нет, однако есть лозунг: я прекратю войну", — подытожил Дубовик.

Если Трамп вернется в Белый дом, возможно, он уполномочит кого-нибудь из своего окружения разработать конкретный план. Но пока есть только лозунги.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Штатах будут форсировать тему проведения переговоров между Украиной и РФ.



