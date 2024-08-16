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Ткачик Олеся
У Республиканской партии существуют разные взгляды на события в Курской области. Некоторые члены партии ждут реакции Дональда Трампа по поводу операции Украины, заявил в эфире 24 канала директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он отметил, что среди республиканцев активно распространяются мнения о том, что события в Курщине якобы эскалации со стороны Украины.
Дональд Трамп
Дубовик подчеркнул, что позиции внутри Республиканской партии относительно событий в Курской области разнообразны. Некоторые члены партии ожидают результата операции, а также комментариев от Дональда Трампа.
В то же время политолог отметил, что некоторые республиканцы уже выразили негативную оценку, называя ситуацию провокацией и эскалацией со стороны Украины. Также есть те, кто утверждает, что США не должны поддерживать Украину, поскольку это может привести к прямому столкновению с Россией. Эти тезисы широко распространяются среди членов Республиканской партии.
Дубовик добавил, что Трамп считается тем человеком, который может удержать США от втягивания в Третью мировую войну или прямой конфликт с Россией. По мнению некоторых республиканцев, этого можно добиться, не предоставляя Украине оружия и давя на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров.
Если Трамп вернется в Белый дом, возможно, он уполномочит кого-нибудь из своего окружения разработать конкретный план. Но пока есть только лозунги.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Штатах будут форсировать тему проведения переговоров между Украиной и РФ.
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