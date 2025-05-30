Стало известно, почему Россия для Трампа не является источником проблем

Соединенные Штаты не готовы к решительным шагам в отношении России, об этом намекнул президент Владимир Зеленский. При этом он предположил, что, возможно, Вашингтон просто хочет с ней отношения.

Дональд Трамп

При этом, как отметил политолог Валентин Гладких, действительно такое стремление США имеет две вполне рациональные причины, особенно со стороны Дональда Трампа.

Правда, говорит эксперт, что именно Дональд Трамп не рассматривает Россию как источник угроз — наоборот, он видит в ней потенциального партнера. Кроме того, добавляет политолог, существует предположение, что президент США имеет определенные "планы" на диктатора Владимира Путина, а также не исключено, что стремится выстроить стратегическое партнерство еще с одним государством.

Гладких отметил, что хотя вокруг симпатии Трампа к Путину оборачивается немало конспирологических теорий, среди них есть и две логические причины. Первая состоит в том, что президент США опасается, что ослабление России приведет к усилению Китая, поэтому хочет превратить Москву в союзника в геополитическом противостоянии с Пекином.

Вторая причина, по мнению эксперта, в том, что Трамп верит, что Кремль может помочь урегулировать иранский ядерный вопрос, потому что Иран стремится получить обогащенный уран для создания ядерного оружия.

"Трамп считает, что Россия не является источником проблем, а наоборот, может помочь их преодолеть. Трамп часто говорит о сотрудничестве экономическом с Россией, об инвестициях. Однако это ошибочные тезисы", — подчеркнул Гладких.

В то же время, как напоминает эксперт, недавно The New York Times сообщила, что Трамп якобы намерен заключить "соглашение века" — разделить сферы влияния в мире вместе с Китаем и Россией для достижения "стабильного мира".

Однако, по мнению Гладких, такой подход выглядит нереалистичным. Ведь Трамп игнорирует существование других значимых игроков на глобальной арене — в частности, Японии и государств Европейского Союза.

"Россия не является большой государственной на уровне США и Китая. Россия велика только территориально. Я советовал бы Трампу открыть экономическую карту и посмотреть, какую экономическую долю в ВВП занимает Россия. Что касается второй армии мира, это давно уже не русский", – добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какого шага Трамп ждет от Путина.



