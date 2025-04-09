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Стало известно, почему США выводят свои войска из Польши именно сейчас

США уже много лет говорят о выводе своих войск из Европы

сегодня, 12:46
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Ткачик Олеся

Вашингтон принял решение о частичном выводе своих военных из польского аэропорта Ясенка, играющего стратегическую роль в логистике поддержки Украины. Однако этот шаг не является неожиданным — речь о нем шла уже давно, отметил политолог Ярослав Божко.

Стало известно, почему США выводят свои войска из Польши именно сейчас

США

То есть, говорит эксперт, подобные изменения вполне прогнозируемы. По его словам, Соединенные Штаты постепенно смещают приоритеты — их главное стратегическое внимание сосредоточено на азиатском регионе, в частности в контексте напряжения в отношениях с Китаем.

Как говорит политолог, такой процесс является логичным и ожидаемым. США уже долго демонстрируют готовность передать Европе ответственность за ее собственную безопасность. И настал момент, когда европейцы должны усилить свои оборонные способности, добавил он.

Божко подчеркнул, что разговоры о постепенном сокращении американского военного присутствия в Европе продолжаются уже десятилетия, однако сейчас этот процесс начал набирать реальные очертания. Особенно активизировались такие подходы в среде, связанной с командой Дональда Трампа. И пока нет оснований полагать, что США отступят от этого курса.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что решение о частичном выводе войск не ново — оно было утверждено еще на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. Он подчеркнул, что часть американского контингента останется в Польше, а военная помощь Украине со стороны США не прекратится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США объявили о выводе военных и техники из ключевого хаба помощи Украине в Польше.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=0WqNc0XD3hb4f_UD&v=5SGc2GT-SnE&feature=youtu.be
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