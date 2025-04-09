Стало известно, почему США выводят свои войска из Польши именно сейчас

Вашингтон принял решение о частичном выводе своих военных из польского аэропорта Ясенка, играющего стратегическую роль в логистике поддержки Украины. Однако этот шаг не является неожиданным — речь о нем шла уже давно, отметил политолог Ярослав Божко.

США

То есть, говорит эксперт, подобные изменения вполне прогнозируемы. По его словам, Соединенные Штаты постепенно смещают приоритеты — их главное стратегическое внимание сосредоточено на азиатском регионе, в частности в контексте напряжения в отношениях с Китаем.

Как говорит политолог, такой процесс является логичным и ожидаемым. США уже долго демонстрируют готовность передать Европе ответственность за ее собственную безопасность. И настал момент, когда европейцы должны усилить свои оборонные способности, добавил он.

Божко подчеркнул, что разговоры о постепенном сокращении американского военного присутствия в Европе продолжаются уже десятилетия, однако сейчас этот процесс начал набирать реальные очертания. Особенно активизировались такие подходы в среде, связанной с командой Дональда Трампа. И пока нет оснований полагать, что США отступят от этого курса.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что решение о частичном выводе войск не ново — оно было утверждено еще на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. Он подчеркнул, что часть американского контингента останется в Польше, а военная помощь Украине со стороны США не прекратится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США объявили о выводе военных и техники из ключевого хаба помощи Украине в Польше.



