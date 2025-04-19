Стало известно, почему Трамп не хочет обсуждать помощь Украине

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Кречмаровская Наталия
Украинское общество всколыхнула информация о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не будет оказывать помощь Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что Дональд Трамп не говорил, что не будет оказывать помощь Украине. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта информация является манипулятивной.
Аналитики отмечают, что никаких заявлений о прекращении поддержки не было.
Напомним: сообщалось, что Дональд Трамп якобы установил дедлайн для российского диктатора Владимира Путина по поводу прекращения огня. Как писал портал "Комментарии", во время брифинга в Белом доме один из репортеров спросил президента США, установил ли он дедлайн для российского диктатора, ответил утвердительно, но не предоставил каких-либо подробностей.
Впоследствии стало известно, что Трамп не подтвердил установку дедлайна Путину. На самом деле его "Да" было не согласием, а звучало как знак: "Да-да, продолжай". Вопрос журналиста о "дедлайнах" остался без ответа.
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