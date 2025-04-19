Стало известно, почему Трамп не хочет обсуждать помощь Украине

Украинское общество всколыхнула информация о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что не будет оказывать помощь Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что Дональд Трамп не говорил, что не будет оказывать помощь Украине. В Центре противодействия дезинформации отметили, что эта информация является манипулятивной.

"Во время пресс-конференции журналист спросил: "Если вы решите взять паузу в переговорах, продолжите ли военную помощь Украине?". Дословный ответ Трампа: "Я не буду этого говорить, потому что, я думаю, мы сделаем это (заключим соглашение — ред.)", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Аналитики отмечают, что никаких заявлений о прекращении поддержки не было.

"Любые утверждения об измене Украины — не более чем спекуляции на фразе, вырванной из контекста", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: сообщалось, что Дональд Трамп якобы установил дедлайн для российского диктатора Владимира Путина по поводу прекращения огня. Как писал портал "Комментарии", во время брифинга в Белом доме один из репортеров спросил президента США, установил ли он дедлайн для российского диктатора, ответил утвердительно, но не предоставил каких-либо подробностей.

Впоследствии стало известно, что Трамп не подтвердил установку дедлайна Путину. На самом деле его "Да" было не согласием, а звучало как знак: "Да-да, продолжай". Вопрос журналиста о "дедлайнах" остался без ответа.



