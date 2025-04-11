Стало известно, почему Трамп, несмотря на адские пошлины против Китая, до сих пор называет Си «другом»

Президент США Дональд Трамп ни разу публично не называл главу Китая Си Цзиньпина диктатором. Более того, он сознательно избегает критических высказываний в адрес Си, ведь стремится сохранить конструктивные отношения с Пекином в собственных интересах, считает политолог Андрей Городницкий.

Дональд Трамп

По его убеждению, Трамп демонстрирует уважение к диктаторам и, в отличие от отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, не скрывает приверженности лидеров авторитарного типа. В частности, он не вспомнит ни одного случая, когда Трамп позволил бы назвать Си диктатором, ведь будет пытаться выстроить с ним диалог.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, почему даже после введения масштабных пошлин и фактического начала торговой войны с Китаем, Трамп продолжал называть Си Цзиньпина "другом".

По словам Городницкого, для Трампа китайское направление является стратегически важным на ближайшие четыре года, тогда как для США оно имеет вес по крайней мере на полвека. В Вашингтоне готовятся к возможному вооруженному противостоянию с КНР, поэтому даже украинско-российская война все чаще анализируется через призму геополитики Индо-Тихоокеанского региона.

На фоне этого фокус американской политики постепенно смещается и вопрос поддержки Украины отходит на второй план. Это, по мнению эксперта, серьезная проблема.

"Мы также стремимся к справедливому миру, как бы мы ни использовали это слово, ведь для нас справедливость – это приоритет. Пока же нам не придают этой справедливости", — подчеркнул Городницкий.

Он также добавил, что Трамп неоднократно выражал симпатии к таким диктаторам, как Владимир Путин, Ким Чен Ин и Си Цзиньпин. Хотя это вызывает осуждение со стороны Украины, однако важно не понимать Трампа, а добиваться от него конкретной поддержки, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Трамп уже помог Си Цзиньпину.







