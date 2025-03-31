Стало известно, почему Трамп перенес визит в Саудовскую Аравию

Запланированный на 28 апреля визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию перенесли на май. Причины такого решения могут быть разными, в частности, оно может быть связано как с ситуацией в Украине, так и с событиями на Ближнем Востоке, считает политтехнолог Олег Постернак.

Дональд Трамп

Впрочем, по его словам, напрямую связывать отсрочку визита с мирными переговорами между Украиной и Россией пока рано. В то же время, существует несколько факторов, которые могли повлиять на изменение планов американского лидера.

Как считает эксперт, одним из ключевых факторов есть экономическое сотрудничество между США и Саудовской Аравией. Эр-Рияд рассматривает возможность значительных инвестиций в американскую экономику, а Трамп, в свою очередь, неоднократно отмечал важность привлечения финансовых ресурсов из стран Персидского залива. По некоторым данным, речь идет о потенциальных вложениях на сумму до триллиона долларов.

Для президента США экономический рост остается одним из приоритетов, особенно на фоне его жесткой торговой политики в отношении Канады, Панамы, ЕС и Китая.

Вторым важным фактором является обострение конфликта в регионе. В частности, в секторе Газа возобновились боевые действия, в которых Израиль проводит военную операцию против ХАМАС. Саудовская Аравия поддерживает идею создания Палестинского государства, что раньше вызвало скептицизм у Трампа. По словам Постернака, американский лидер даже предлагал выселить палестинцев из Газы.

Кроме того, как указывает эксперт, США стремятся укрепить свои позиции в регионе на фоне глобальной конкуренции с Китаем. Ранее Вашингтон и Эр-Рияд подписали стратегическое соглашение, подобное тому, которое США заключили с Ираном. Некоторые эксперты видят в этом возможную подготовку к предстоящему противостоянию с Тегераном, учитывая последние заявления Ирана о готовности американских ракетных систем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намерен посетить Саудовскую Аравию в середине мая.



