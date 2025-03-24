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Стало известно, почему Трамп предлагает разместить американских военных в Венгрии

Венгрия является троянским конем ЕС и это прекрасно понимает Трамп, когда предлагает разместить войска США в этой стране

сегодня, 12:41
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп предложил разместить военных США в Венгрии. Впрочем, как считает военный Александр Карпьюк, такое решение стратегически бессмысленно, ведь там нет соответствующей инфраструктуры.

Стало известно, почему Трамп предлагает разместить американских военных в Венгрии

Дональд Трамп

Впрочем, как добавил военный, на самом деле Трамп имеет хитрый замысел, ведь Венгрия является троянским конем Евросоюза, а ее руководство якобы сидит на коррупционных нефтегазовых схемах Кремля и всячески противодействует разным решениям ЕС. Кроме того, именно Венгрия активно кредитуется в Китае и делает эту часть ЕС вратами для Поднебесной, впрочем, в Европейском Союзе закрывают на эту проблему глаза.

"Но есть еще одна тема, которую забывают. Венгрия занимается гибридной аннексией территорий Украины, имеющих общую границу. Венгрия позволяет иметь двойное гражданство и выдает паспорта проживающим там. И люди берут, потому что это автоматически делает тебя гражданином ЕС и Венгрии", – говорит военный.

По его словам, в Украине на эту проблему закрывали глаза, что позволило Венгрии отстаивать "правый мадьяр" в нашей стране. Что в будущем может позволить Будапешту по примеру РФ заявить права на украинские территории, потому что там живут люди с паспортами Венгрии и говорят на горном языке.

"При вступлении Украины в ЕС (почему Венгрия сильно против) этот многолетний схематоз накрывается. Если паспорт украинца будет тоже "евросоюзный", то зачем тогда брать мадярский? Особенно с учетом того, что в ближний срок европейские инвесторы нацеливаются именно на Украину, в то время как Венгрия зависима от китайских кредитов. Кроме того, когда все успокоится, не думаю, что политический курс Украины не будет принимать во внимание позицию Венгрия в этой войне и стратегии аннексии, а еще есть тысячи украинских ветеранов, которые, скорее всего, наполнят будущие ЧВК. С соответствующим отношением к Венгрии", – говорит военный.

Отсюда, отмечает Карпюк возникает логический вопрос – от кого будут защищать американские военные Венгрию посреди Евросоюза?

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях американские военные могут появиться в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid0PoXDRGpJWTd9BwT9vQb88rk2Z4khxmU5tDEx81XuxRcXqS1jfZfo1KqQZ6c7Lwgzl
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