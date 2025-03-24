Стало известно, почему Трамп предлагает разместить американских военных в Венгрии

Американский президент Дональд Трамп предложил разместить военных США в Венгрии. Впрочем, как считает военный Александр Карпьюк, такое решение стратегически бессмысленно, ведь там нет соответствующей инфраструктуры.

Дональд Трамп

Впрочем, как добавил военный, на самом деле Трамп имеет хитрый замысел, ведь Венгрия является троянским конем Евросоюза, а ее руководство якобы сидит на коррупционных нефтегазовых схемах Кремля и всячески противодействует разным решениям ЕС. Кроме того, именно Венгрия активно кредитуется в Китае и делает эту часть ЕС вратами для Поднебесной, впрочем, в Европейском Союзе закрывают на эту проблему глаза.

"Но есть еще одна тема, которую забывают. Венгрия занимается гибридной аннексией территорий Украины, имеющих общую границу. Венгрия позволяет иметь двойное гражданство и выдает паспорта проживающим там. И люди берут, потому что это автоматически делает тебя гражданином ЕС и Венгрии", – говорит военный.

По его словам, в Украине на эту проблему закрывали глаза, что позволило Венгрии отстаивать "правый мадьяр" в нашей стране. Что в будущем может позволить Будапешту по примеру РФ заявить права на украинские территории, потому что там живут люди с паспортами Венгрии и говорят на горном языке.

"При вступлении Украины в ЕС (почему Венгрия сильно против) этот многолетний схематоз накрывается. Если паспорт украинца будет тоже "евросоюзный", то зачем тогда брать мадярский? Особенно с учетом того, что в ближний срок европейские инвесторы нацеливаются именно на Украину, в то время как Венгрия зависима от китайских кредитов. Кроме того, когда все успокоится, не думаю, что политический курс Украины не будет принимать во внимание позицию Венгрия в этой войне и стратегии аннексии, а еще есть тысячи украинских ветеранов, которые, скорее всего, наполнят будущие ЧВК. С соответствующим отношением к Венгрии", – говорит военный.

Отсюда, отмечает Карпюк возникает логический вопрос – от кого будут защищать американские военные Венгрию посреди Евросоюза?

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях американские военные могут появиться в Украине.



