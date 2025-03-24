Стало известно, почему Трамп предлагает разместить американских военных в Венгрии

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп предложил разместить военных США в Венгрии. Впрочем, как считает военный Александр Карпьюк, такое решение стратегически бессмысленно, ведь там нет соответствующей инфраструктуры.
Дональд Трамп
Впрочем, как добавил военный, на самом деле Трамп имеет хитрый замысел, ведь Венгрия является троянским конем Евросоюза, а ее руководство якобы сидит на коррупционных нефтегазовых схемах Кремля и всячески противодействует разным решениям ЕС. Кроме того, именно Венгрия активно кредитуется в Китае и делает эту часть ЕС вратами для Поднебесной, впрочем, в Европейском Союзе закрывают на эту проблему глаза.
По его словам, в Украине на эту проблему закрывали глаза, что позволило Венгрии отстаивать "правый мадьяр" в нашей стране. Что в будущем может позволить Будапешту по примеру РФ заявить права на украинские территории, потому что там живут люди с паспортами Венгрии и говорят на горном языке.
Отсюда, отмечает Карпюк возникает логический вопрос – от кого будут защищать американские военные Венгрию посреди Евросоюза?
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях американские военные могут появиться в Украине.
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