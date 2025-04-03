Стало известно, почему Трамп ввел тарифы против безлюдных островов

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы для 260 стран и территорий. В список также попали незаселенные острова Херд и Макдональд, расположенные вблизи Антарктиды. Эти острова последний раз люди посещали 10 лет назад и на них обитают пингвины, тюлени и морские птицы.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп представил список из 260 стран и территорий, где тариф на 10% пошлин введен против безлюдных островов Херд и Макдональд, которые принадлежат Австралии, как отдельные внешние территории. Как объясняет председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг США связан с возможными попытками Австралии обойти новые пошлины Трампа.

"О пошлинах на пингвинов и их безлюдных островах, несущихся по сетям. Это сделано, чтобы предотвратить обход пошлин Австралийскими компаниями. Не очень смешно по факту", — заметил Гетманцев и призвал прекращать превращать все в шутки и "начинать искать взрослые ответы на вызовы".

Несмотря на необитаемость островов и отсутствие домов или цехов, анализ Обсерватории экономической сложности фиксирует здесь существование рыбного промысла. Кроме того, по данным Всемирного банка, в 2022 году США импортировали с островов Херд и Макдональд товаров на сумму 1,4 млн. долларов из категории "машины и электричество".

Острова Херд и Макдональд – это небольшая группа необитаемых островов скал и рифов, расположенных в южной части Индийского океана. Этот архипелаг принадлежит Австралии. Остров Херд имеет площадь 368 кв. км, около 80% которой покрыто снегом и льдом. В последний раз люди посещали остров около 10 лет назад. Остров Макдональд значительно меньше Херда, его площадь составляет лишь 2,5 кв. км. За всю историю люди высаживались на него всего дважды – в 1971 и 1980 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даниил Гетманцев объяснил, как новые пошлины США повлияют на Украину.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на новые тарифы США от Трампа.