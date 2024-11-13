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Стало известно, почему Трамп выбрал на должность главы Пентагона комментатора новостей

Трамп выбрал абсолютно лояльного к себе министра обороны, и будет принимать решение вместо него

сегодня, 11:18
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Ткачик Олеся

Если назначенцы новоизбранного президента США Дональда Трампа Уолц и Рубио являются выходцами из ястребиного крыла Республиканской партии, то номинант в главу Пентагона Пит Хегсет является кандидатурой исключительно Трампа. Ветеран войны и телеведущий Fox является давним приверженцем Трампа и близким ему по духу, отмечает политолог Сергей Таран.

Стало известно, почему Трамп выбрал на должность главы Пентагона комментатора новостей

Дональд Трамп

По его словам, после сложного первого срока президентства, когда Трампу иногда противостояли собственные силовые структуры, новоизбранный президент США решил теперь очень внимательно относиться к тому, чтобы на ключевые силовые позиции попадали не просто известные политики, а прежде всего лояльные к нему люди. Хегсет является именно таким человеком, подчеркнул эксперт.

"Об Украине Хегсет почти ничего не говорил. Только в начале крупномасштабной войны он сравнил агрессию России против Украины с насилием на улицах американских городов и которое, по его мнению, не менее важно, чем война в Украине", — отметил Таран.

По мнению политолога, сравнение такое себе, как для главы стратегического и мощного силового ведомства мира.

"Но, с другой стороны, все ключевые решения все равно останутся за Трампом. Именно поэтому Трамп и назначает главой Пентагона популярного комментатора теленовостей", — добавил Сергей Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министром обороны Трамп решил назначить Пита Хегсета – одного из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Он является автором бестселлера Battle for the American Mind. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Есть две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане.




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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid0x7vw3R4ge3xnXALF7JBnJtzkB7gygMD7KSsoowo4jyhwJ32tQ2BYQDpzBc2pzhjol
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