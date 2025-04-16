Стало известно, почему Трамп взбесился на Зеленского

Несколько дней спустя после скандала в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, Соединенные Штаты временно прекратили всю помощь Киеву. Как указывает Politico, Трамп разозлился на Зеленского после того, как его тепло и с объятиями приняли лидеры европейских стран.

Зеленский и Трамп

28 февраля, после скандала в Белом доме, Владимир Зеленский отправился в Великобританию, где встретился с премьер-министром Киром Стармером, а также королем Чарльзом III. Посещение короля Зеленским состоялось после того, как Стармер пообещал Трампу, любящему королевскую семью, организовать встречу с монархом.

Как пишет Politico Трамп, разозлился на Зеленского не только событиями в Белом доме, но и его встречей с королевской персоной и другими европейскими лидерами.

"Трамп был взбешен событиями того воскресенья — не просто королевским визитом Зеленского, но и видом Европы, которая его крепко занимала", — пишет издание.

Это подтверждает и представитель Великобритании, который сказал, что Трампу "не понравилось, как это выглядело... то, как возникла вся влюбленность".

Перед вылетом из Великобритании Зеленский дал интервью в лондонском аэропорту Станстед, где отметил, что ситуация "очень, очень далеко", чтобы достичь мирного соглашения ж окончании войны в Украине.

Британские чиновники предполагают, что слова Зеленского стали "спусковым крючком" для Трампа, который через 24 часа после этого временно прекратил военную помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прямо обвинил Зеленского в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Гордон рассказал о тайных переговорах США и РФ для окончания войны.