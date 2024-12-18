logo

BTC/USD

98977.01

ETH/USD

3518.32

LTC/USD

104.27

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, почему военное поражение Путина для Трампа не в приоритете
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почему военное поражение Путина для Трампа не в приоритете

Трамп не сможет завершить войну в Украине за 24 часа, впрочем, будет принуждать Киев к прекращению огня и к миру

18 декабря 2024, 10:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Украине не следует ожидать так называемого рождественского перемирия, однако и продолжение войны на несколько лет выглядит маловероятным из-за изменения подхода администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкий журналист Уве Форкеттер в авторской статье для T-Online.

Стало известно, почему военное поражение Путина для Трампа не в приоритете

Дональд Трамп

По его словам, правда в том, что Трамп не собирается в течение трех лет обеспечивать Украину военной и финансовой поддержкой для противостояния агрессии России, и неоднократно подчеркивал это в своих заявлениях.

"Трамп не видит серьезного ущерба для американских интересов ни на Донбассе, ни в Крыму", — отмечает Форкеттер.

Журналист подчеркивает, что, несмотря на обещания Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа", выполнить эту задачу в реальности невозможно. В то же время, по мнению обозревателя, с первых дней пребывания в должности Трамп инициирует существенные изменения в политике США по украинскому вопросу.

При этом журналист убежден, что военное поражение кремлевского диктатора Владимира Путина не является главной целью Трампа. Восстановление границ Украины в пределах, признанных международным правом, выглядит желательным, но, по его мнению, недостижимым.

"Он не верит, что на украино-российской границе удастся защитить свободный Запад. Его большой соперник не в Москве, а в Пекине", – объясняет журналист мировоззрение Трампа.

Обозреватель также предполагает, как может выглядеть сценарий действий администрации Трампа по поводу войны в Украине. Вероятно, первоочередной задачей будет установка режима прекращения огня. При этом поставки оружия Украине продолжатся, но при условии, что Киев согласится на мирные переговоры. В то же время, Россия получит свои гарантии – например, обещание, что Украина не станет членом НАТО в долгосрочной перспективе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может остановить военную поддержку Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.t-online.de/nachrichten/kolumne-uwe-vorkoetter/id_100553270/donald-trump-plant-radikale-wende-der-us-politik-im-ukraine-krieg.html
Теги:

Новости

Все новости