Стало известно, почему военное поражение Путина для Трампа не в приоритете

В Украине не следует ожидать так называемого рождественского перемирия, однако и продолжение войны на несколько лет выглядит маловероятным из-за изменения подхода администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкий журналист Уве Форкеттер в авторской статье для T-Online.

Дональд Трамп

По его словам, правда в том, что Трамп не собирается в течение трех лет обеспечивать Украину военной и финансовой поддержкой для противостояния агрессии России, и неоднократно подчеркивал это в своих заявлениях.

"Трамп не видит серьезного ущерба для американских интересов ни на Донбассе, ни в Крыму", — отмечает Форкеттер.

Журналист подчеркивает, что, несмотря на обещания Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа", выполнить эту задачу в реальности невозможно. В то же время, по мнению обозревателя, с первых дней пребывания в должности Трамп инициирует существенные изменения в политике США по украинскому вопросу.

При этом журналист убежден, что военное поражение кремлевского диктатора Владимира Путина не является главной целью Трампа. Восстановление границ Украины в пределах, признанных международным правом, выглядит желательным, но, по его мнению, недостижимым.

"Он не верит, что на украино-российской границе удастся защитить свободный Запад. Его большой соперник не в Москве, а в Пекине", – объясняет журналист мировоззрение Трампа.

Обозреватель также предполагает, как может выглядеть сценарий действий администрации Трампа по поводу войны в Украине. Вероятно, первоочередной задачей будет установка режима прекращения огня. При этом поставки оружия Украине продолжатся, но при условии, что Киев согласится на мирные переговоры. В то же время, Россия получит свои гарантии – например, обещание, что Украина не станет членом НАТО в долгосрочной перспективе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может остановить военную поддержку Украины.



