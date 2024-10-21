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Ткачик Олеся
Сейчас снова начали вбрасывать разные "сказки народов мира" о якобы "риске применения ядерного оружия" со стороны россиян, говорит политолог Петр Олещук. По его словам, в своей последней книге известный репортер Боб Вудворд убежден, что ядерная угроза над Украиной все еще нависает. Автор книги сообщает, что Президент США Джо Байден сказал советнику по нацбезопасности США Джейку Салливану, что кремлевский диктатор Владимир Путин "не допустит выхода из Украины без того, чтобы не распечатать тактическое ядерное оружие. Итак, мы застряли".
США и РФ
Очевидно, предполагает эксперт, таким образом, американская элита стремится "оправдаться" за все свои ошибки, которые она совершила в плане отношений с россиянами и их "непредсказуемым" лидером. Мол, они просто беспокоятся, чтобы не было ядерной атаки от россиян. Они не слабы и не циничны — они "боятся непрогнозируемого лидера ядерной сверхдержавы".
При этом Олещук отмечает, что недавно произошел показательный эпизод, в частности, кремлевский "вождь" отказался ехать в Бразилию на встречу "Большой двадцатки". По его словам, все сразу сделали выводы об угрозах ареста по ордеру "международного суда". Впрочем, говорит политолог, дело здесь явно не в этом.
По его мнению, просто всем в мире выгодно делать вид, что они боятся "российской ядерной кнопки", поэтому очень сильно боятся победы Украины.
Именно поэтому, по его мнению, Западу не нужно, чтобы в России сейчас что-нибудь распадалось. Как следствие, говорит Олещук, и делается вид, что в мире очень боятся, что Путин нажмет на красную кнопку.
По его мнению, еще одна проблема состоит в том, что никакие бункерные деды и вашингтонские либералы не спасут гнилую империю от распада. Они только могут сделать этот распад длиннее, а вонь от этого процесса – сильнее, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путни заявил о том, что РФ никогда не допустит к тому, чтобы Украина создала свое ядерное оружие.
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