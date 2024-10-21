Стало известно, почему Запад делает все для того, чтобы уберечь Россию от распада

Сейчас снова начали вбрасывать разные "сказки народов мира" о якобы "риске применения ядерного оружия" со стороны россиян, говорит политолог Петр Олещук. По его словам, в своей последней книге известный репортер Боб Вудворд убежден, что ядерная угроза над Украиной все еще нависает. Автор книги сообщает, что Президент США Джо Байден сказал советнику по нацбезопасности США Джейку Салливану, что кремлевский диктатор Владимир Путин "не допустит выхода из Украины без того, чтобы не распечатать тактическое ядерное оружие. Итак, мы застряли".

США и РФ

Очевидно, предполагает эксперт, таким образом, американская элита стремится "оправдаться" за все свои ошибки, которые она совершила в плане отношений с россиянами и их "непредсказуемым" лидером. Мол, они просто беспокоятся, чтобы не было ядерной атаки от россиян. Они не слабы и не циничны — они "боятся непрогнозируемого лидера ядерной сверхдержавы".

При этом Олещук отмечает, что недавно произошел показательный эпизод, в частности, кремлевский "вождь" отказался ехать в Бразилию на встречу "Большой двадцатки". По его словам, все сразу сделали выводы об угрозах ареста по ордеру "международного суда". Впрочем, говорит политолог, дело здесь явно не в этом.

"Он просто страшный трус, который боится всего, скрывается от болезней в бункерах и за многодневными карантинами, ищет отчаянные методы омоложения (включая шаманы), а главное – явно боится смерти. Какая ядерная война? Вы на него посмотрите? – отметил эксперт.

По его мнению, просто всем в мире выгодно делать вид, что они боятся "российской ядерной кнопки", поэтому очень сильно боятся победы Украины.

"И не потому, что в ответ кто-нибудь начнет ядерную войну. Нет, просто решительное поражение россиян покажет, что "король – голый", а, следовательно, запустит процесс делегитимации его власти, за чем последует очередная "революция". Как бывало у них всегда после поражений. Вдруг трухлявое тело империи этой революции не переживет? Будет очень неприятно. Тем более что уже готовят кандидатов к "переходному правительству", которые должны делать "транзит" и "перезагрузку". Носятся с Навальными и Кара-Мурзой", – говорит Олещук.

Именно поэтому, по его мнению, Западу не нужно, чтобы в России сейчас что-нибудь распадалось. Как следствие, говорит Олещук, и делается вид, что в мире очень боятся, что Путин нажмет на красную кнопку.

"Но есть одна проблема. Есть другие государства, трактующие нежелание допускать распада русского имперского "тела" совсем не так, как ожидают на Западе. Они это воспринимают как слабость этого самого Запада и начинают системно подрывать его позиции по миру. От ХАМАС и КНДР. За то, что американцы маниакально хотят любой ценой сохранить рашку, уже понемногу платят все. От Ближнего Востока до Корейского полуострова", – говорит Одещук.

По его мнению, еще одна проблема состоит в том, что никакие бункерные деды и вашингтонские либералы не спасут гнилую империю от распада. Они только могут сделать этот распад длиннее, а вонь от этого процесса – сильнее, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путни заявил о том, что РФ никогда не допустит к тому, чтобы Украина создала свое ядерное оружие.



