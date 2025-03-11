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Стало известно, пойдет ли Трамп на уступки РФ, после того как она будет требовать капитуляции Украины

Переговоры в Саудовской Аравии четко покажут, хотят ли Трамп и РФ завершить войну в Украине

сегодня, 09:38
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию намерен представить мирную инициативу, поддержанную Европой. Это станет своеобразным испытанием для США и России, показав их подлинную готовность остановить войну, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Рыбачук.

Стало известно, пойдет ли Трамп на уступки РФ, после того как она будет требовать капитуляции Украины

Дональд Трамп

По его мнению, эта инициатива станет важным тестом для Дональда Трампа, ведь предложенный план – это не просто политический жест, а реальная попытка прекратить волнующее американского президента кровопролитие.

"Он снова заявил, что еженедельно гибнет 2000 молодых людей — как украинцев, так и россиян. У меня только один вопрос: украинцы гибнут под бомбежками — и гражданские, и военные. А россияне — это те, кто пришел на нашу землю с оружием. ? Не нападайте – и не будете гибнуть", – сказал Олег Рыбачук.

Кроме того, эксперт также отметил, что Трампу предстоит решить непростую дилемму, поскольку Россия, вероятно, попытается использовать ситуацию в своих интересах. Кремль будет традиционно выдвигать условия, неприемлемые для Украины, такие как нейтральный статус, сокращение армии и признание оккупированных территорий. Несмотря на это, Россия попытается создать видимость готовности к переговорам, в то время как на самом деле может предъявлять шантажистские требования.

Рыбачук считает, что для Трампа этот момент станет настоящим испытанием: если он пойдет безоговорочно на уступки России, это вызовет серьезное недовольство даже среди американцев. Уже сейчас в США раздается критика со стороны его однопартийцев, а общественное мнение четко определяет Россию как агрессора, а Путина – диктатором, ответственным за развязывание войны.

Эксперт обратил внимание на то, что Трамп уверяет, что знает, как прекратить массовое кровопролитие, и заявляет, что кроме него этого не сможет сделать никто. В то же время, он намекает, что имеет особое понимание позиции России и ее плана по миру, однако не раскрывает деталей.

Создается впечатление, говорит Рыбачук, что теперь все дороги ведут к Трампу, который хочет стать миротворцем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров выдвинул еще одно требование к Украине.




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Источник: https://24tv.ua/perevirka-dlya-trampa-pogoditsya-vin-propozitsiyu-peremirya-vid_n2772377
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