Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию намерен представить мирную инициативу, поддержанную Европой. Это станет своеобразным испытанием для США и России, показав их подлинную готовность остановить войну, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Рыбачук.

Дональд Трамп

По его мнению, эта инициатива станет важным тестом для Дональда Трампа, ведь предложенный план – это не просто политический жест, а реальная попытка прекратить волнующее американского президента кровопролитие.

"Он снова заявил, что еженедельно гибнет 2000 молодых людей — как украинцев, так и россиян. У меня только один вопрос: украинцы гибнут под бомбежками — и гражданские, и военные. А россияне — это те, кто пришел на нашу землю с оружием. ? Не нападайте – и не будете гибнуть", – сказал Олег Рыбачук.

Кроме того, эксперт также отметил, что Трампу предстоит решить непростую дилемму, поскольку Россия, вероятно, попытается использовать ситуацию в своих интересах. Кремль будет традиционно выдвигать условия, неприемлемые для Украины, такие как нейтральный статус, сокращение армии и признание оккупированных территорий. Несмотря на это, Россия попытается создать видимость готовности к переговорам, в то время как на самом деле может предъявлять шантажистские требования.

Рыбачук считает, что для Трампа этот момент станет настоящим испытанием: если он пойдет безоговорочно на уступки России, это вызовет серьезное недовольство даже среди американцев. Уже сейчас в США раздается критика со стороны его однопартийцев, а общественное мнение четко определяет Россию как агрессора, а Путина – диктатором, ответственным за развязывание войны.

Эксперт обратил внимание на то, что Трамп уверяет, что знает, как прекратить массовое кровопролитие, и заявляет, что кроме него этого не сможет сделать никто. В то же время, он намекает, что имеет особое понимание позиции России и ее плана по миру, однако не раскрывает деталей.

Создается впечатление, говорит Рыбачук, что теперь все дороги ведут к Трампу, который хочет стать миротворцем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров выдвинул еще одно требование к Украине.



