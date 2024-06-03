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Стало известно, позволят ли Штаты бить ВСУ своим оружием вглубь России

В ближайшее время США не будут менять так называемый «общий подход» относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по территории России, сообщил Джон Кирби

сегодня, 21:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Белый дом не планирует в ближайшее время менять "общий подход" по разрешению Украины наносить удары американским оружием по территории России, однако будет продолжать обсуждение этого вопроса с украинской стороной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

Стало известно, позволят ли Штаты бить ВСУ своим оружием вглубь России

Джон Кирби

При этом Кирби отметил, что не будет делать объявления до принятия решений по ударам Украины по России, но напомнил, что Соединенные Штаты меняют и развивают свою поддержку Киева в соответствии с развитием ситуации на поле боя.

Кирби отметил, что он бы не ожидал, что общий подход США изменится в ближайшие недели или месяцы.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности Вооруженных сил Украины на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина не прекращает дипломатическую работу и продолжит сотрудничать с союзниками по расширению сферы применения западного оружия. Глава МИД Украины считает правильным решение союзников предоставить Украине право бить по территории России западным вооружением. В то же время министр подчеркнул, что это не означает полного разрешения, поскольку существуют правила, которые Украина должна соблюдать. Кулеба также анонсировал, что Украина будет договариваться с союзниками о расширении сферы применения их оружия.

При этом известно, что в ВСУ подвергли критике частичное разрешение США на использование их оружия для ударов по России. Как отметил Максим Жорин, это достаточно циничное разрешение, ведь Украина должна защищаться и уничтожать военные объекты врага на всей территории РФ.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3871051-bilij-dim-prokomentuvav-mozlivist-rozsirenna-dozvolu-na-udari-po-rosii-zbroeu-ssa.html
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