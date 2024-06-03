Стало известно, позволят ли Штаты бить ВСУ своим оружием вглубь России

Белый дом не планирует в ближайшее время менять "общий подход" по разрешению Украины наносить удары американским оружием по территории России, однако будет продолжать обсуждение этого вопроса с украинской стороной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге.

Джон Кирби

При этом Кирби отметил, что не будет делать объявления до принятия решений по ударам Украины по России, но напомнил, что Соединенные Штаты меняют и развивают свою поддержку Киева в соответствии с развитием ситуации на поле боя.

Кирби отметил, что он бы не ожидал, что общий подход США изменится в ближайшие недели или месяцы.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности Вооруженных сил Украины на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина не прекращает дипломатическую работу и продолжит сотрудничать с союзниками по расширению сферы применения западного оружия. Глава МИД Украины считает правильным решение союзников предоставить Украине право бить по территории России западным вооружением. В то же время министр подчеркнул, что это не означает полного разрешения, поскольку существуют правила, которые Украина должна соблюдать. Кулеба также анонсировал, что Украина будет договариваться с союзниками о расширении сферы применения их оружия.

При этом известно, что в ВСУ подвергли критике частичное разрешение США на использование их оружия для ударов по России. Как отметил Максим Жорин, это достаточно циничное разрешение, ведь Украина должна защищаться и уничтожать военные объекты врага на всей территории РФ.



