Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

Байден планирует участвовать в президентских выборах. Фото из открытых источников

При этом издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что такой шаг со стороны близкого окружения главы Белого дома вряд ли возможен.

Среди близких, влияющих на решение Байдена, издание назвало первую леди Джилл Байден, младшую сестру президента США Валери Байден, друга и советника Теда Кауфмана, а также небольшую группу помощников из Белого дома.

Как отмечает Axios, этот "совет старейшин" формировался десятилетиями и "определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.