logo

BTC/USD

60925.79

ETH/USD

3379.21

LTC/USD

74.92

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, при каком условии Байден выйдет из избирательной гонки
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, при каком условии Байден выйдет из избирательной гонки

Байден может отказаться от участия в выборах, если такое решение будет принято родными

сегодня, 00:10
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

Стало известно, при каком условии Байден выйдет из избирательной гонки

Байден планирует участвовать в президентских выборах. Фото из открытых источников

При этом издание Axios со ссылкой на свои источники сообщает, что такой шаг со стороны близкого окружения главы Белого дома вряд ли возможен.

Среди близких, влияющих на решение Байдена, издание назвало первую леди Джилл Байден, младшую сестру президента США Валери Байден, друга и советника Теда Кауфмана, а также небольшую группу помощников из Белого дома.

Как отмечает Axios, этот "совет старейшин" формировался десятилетиями и "определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2024/06/29/biden-debate-replace-advisers
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости