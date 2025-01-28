Стало известно, рассматривает ли Трамп возможность договориться с Путиным без участия Украины

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Ткачик Олеся
Украинские власти и эксперты уже неоднократно предупреждали о рисках, связанных с обсуждением переговорных процессов, об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Лисный. По его словам, это может повлечь за собой "торнадо мирных планов", а также усилить давление на украинское общество с разных сторон.
Дональд Трамп
По мнению политолога, западные партнеры Украины, а также ее враги могут попытаться расшатать настроения украинцев, заставляя их влиять на власть. Эксперт обратил внимание на то, что в СМИ появляются публикации о том, что американский президент Дональд Трамп планирует договариваться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным без участия Украины. Это выглядит очень сомнительно и не соответствует действительности, убежден эксперт.
На самом деле, говорит Олег Лисный, риторика американского президента достаточно обнадеживающая для Украины. В то же время сообщения о возможном завершении войны до 9 мая 2025 вызывают сомнение. В таких сценариях говорится, что Россия получает отмену санкций, Украина признает оккупированные территории, обязуется не вступать в НАТО и остается без гарантий безопасности.
Политолог также отметил, что, несмотря на усталость украинцев от войны, большинство граждан не готовы уступать интересы государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллинна.
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