Стало известно, рассматривает ли Трамп возможность договориться с Путиным без участия Украины

Украинские власти и эксперты уже неоднократно предупреждали о рисках, связанных с обсуждением переговорных процессов, об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Лисный. По его словам, это может повлечь за собой "торнадо мирных планов", а также усилить давление на украинское общество с разных сторон.

Дональд Трамп

По мнению политолога, западные партнеры Украины, а также ее враги могут попытаться расшатать настроения украинцев, заставляя их влиять на власть. Эксперт обратил внимание на то, что в СМИ появляются публикации о том, что американский президент Дональд Трамп планирует договариваться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным без участия Украины. Это выглядит очень сомнительно и не соответствует действительности, убежден эксперт.

На самом деле, говорит Олег Лисный, риторика американского президента достаточно обнадеживающая для Украины. В то же время сообщения о возможном завершении войны до 9 мая 2025 вызывают сомнение. В таких сценариях говорится, что Россия получает отмену санкций, Украина признает оккупированные территории, обязуется не вступать в НАТО и остается без гарантий безопасности.

"Меня тревожит, что есть склоняющиеся к мысли, что это неплохой план. У нашего неприятеля возникает возможность вбрасывать в информационное место такие мысли. Это очень инфантильно и недальновидно", — подчеркнул эксперт.

Политолог также отметил, что, несмотря на усталость украинцев от войны, большинство граждан не готовы уступать интересы государства.

"Понятно, что у нас есть "ждуны", но их не так много, как кажется. Опасно думать, что можно идти на какие-то уступки, чтобы потом отвоевать потерянное. Мы уже видим, что так с Россией работать не получится", – подытожил Лисный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллинна.



