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Стало известно, решится ли Трамп отменить разрешение Байдена бить по РФ ATACMS

Трамп не захочет выглядеть слабым, поэтому, вероятно, он не будет отменять разрешение бить по РФ западным оружием

20 ноября 2024, 10:18
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Ткачик Олеся

Джозеф Байден разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Однако через два месяца в Белом доме сменится хозяин – Дональд Трамп, перед которым стоит вопрос: оставить это решение или отменить его, отметил в эфире 24 канала генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс. Он отметил, что Трамп всегда позиционирует себя как сильного лидера, и это повлияет на его будущие решения.

Стало известно, решится ли Трамп отменить разрешение Байдена бить по РФ ATACMS

Дональд Трамп

По словам Джонса, Трамп – политик, известный своей непредсказуемостью. Вопреки заявлениям во время избирательной кампании, он может удивить, ведь он не захочет казаться слабым.

"Он не любит выглядеть таковым. Он не захочет, чтобы над ним насмехались. А захочет сделать что-то действительно стратегическое изменить ход этой войны. Ему будет сложно отменить такое решение, не выглядя слабым", — считает Джонс.

По его мнению, Трамп может стремиться доказать свою решимость, не создавая условий, которые повлекли бы поражение Украины на поле боя. В то же время, он, вероятно, применит более широкий набор политических инструментов, чем ожидают его критики.

Джонс также напомнил о ситуации с выводом войск США из Афганистана, серьезно ударившей по репутации Байдена. По его мнению, Трамп точно помнит этот эпизод и не захочет повторить подобное. Он будет стремиться найти стратегическое решение, которое поможет завершить войну в Украине, но, не подрывая свой авторитет, добавил эксперт.

Кроме того, генерал-майор убежден, что Трамп будет искать пути быстрого завершения войны, которые не вредят бы Украине. Хотя его предварительные заявления звучали неоднозначно, это не значит, что его политика станет невыгодной для Киева.

"Несмотря на все его разговоры о том, чтобы "окончить войну за один день", он будет пытаться наработать способы скорейшего завершения войны в Украине, но чтобы он не выглядел слабым", — подытожил Джонс.

Решение Трампа станет ключевым для будущего поддержки Украины со стороны США, ведь изменение курса может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о разрешении бить по РФ западным оружием мог знать Китай.




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Источник: https://24tv.ua/tramp-zahoche-pokazati-sebe-silnim-liderom-pidtrimaye-vin-rishennya_n2689729
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