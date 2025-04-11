Стало известно, с какой целью Трамп отправил Виткоффа в Москву

В пятницу, 11 апреля, спецпредставитель президента США Стив Виткофф отправился в Россию, где запланирована его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это уже будет третий разговор. В то же время, по имеющейся информации, обсуждение темы войны против Украины не предполагается.

Стив Виткофф

Как предположил политический аналитик Сергей Стуканов, предположительно, переговоры будут касаться преимущественно налаживания двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Речь о восстановлении полноценной работы дипломатических предприятий, представительств России и США. То есть налаживание определенного взаимопонимания между двумя странами. Не секрет, что Штаты стремятся возобновить отношения с Россией на достаточно высоком уровне, если говорится о политических, дипломатических, экономических отношениях и так далее", — сказал эксперт.

Кроме того, Стуканов отметил, что Виткофф неоднократно озвучивал заявления с пророссийскими месседжами, так что маловероятно, что в этот раз он будет передавать Путину какие-то жесткие требования. Скорее всего, представитель Трампа стремится выяснить, насколько Кремль готов к перемирию хотя бы временного.

Впрочем, эксперт сомневается, что Москва готова остановить боевые действия. По словам Стуканова, разведка Украины и других стран сообщает о концентрации российских сил, вероятно, с целью нового наступления, в частности, на направлениях в Запорожской и Донецкой областях.

По его словам, у Путина нет политических рычагов, чтобы заставить Украину уступить территории — Донбас, Луганщину, Запорожскую или Херсонскую области. Так что он будет продолжать пытаться достичь этого военным путем.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, в ближайшие недели не следует ожидать значительного прогресса в вопросе завершения войны. Разве что могут обсуждаться отдельные тактические паузы или кратковременное прекращение огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Виткофф снова улетел на переговоры с Путиным.



