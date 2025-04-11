logo

BTC/USD

82062.61

ETH/USD

1556.63

LTC/USD

76.02

USD/UAH

41.56

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, с какой целью Трамп отправил Виткоффа в Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, с какой целью Трамп отправил Виткоффа в Москву

Виткофф на встрече с Путиным должен выяснить кое-что для Трампа и параллельно обсудить работу посольств

сегодня, 13:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В пятницу, 11 апреля, спецпредставитель президента США Стив Виткофф отправился в Россию, где запланирована его встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Это уже будет третий разговор. В то же время, по имеющейся информации, обсуждение темы войны против Украины не предполагается.

Стало известно, с какой целью Трамп отправил Виткоффа в Москву

Стив Виткофф

Как предположил политический аналитик Сергей Стуканов, предположительно, переговоры будут касаться преимущественно налаживания двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Речь о восстановлении полноценной работы дипломатических предприятий, представительств России и США. То есть налаживание определенного взаимопонимания между двумя странами. Не секрет, что Штаты стремятся возобновить отношения с Россией на достаточно высоком уровне, если говорится о политических, дипломатических, экономических отношениях и так далее", — сказал эксперт.

Кроме того, Стуканов отметил, что Виткофф неоднократно озвучивал заявления с пророссийскими месседжами, так что маловероятно, что в этот раз он будет передавать Путину какие-то жесткие требования. Скорее всего, представитель Трампа стремится выяснить, насколько Кремль готов к перемирию хотя бы временного.

Впрочем, эксперт сомневается, что Москва готова остановить боевые действия. По словам Стуканова, разведка Украины и других стран сообщает о концентрации российских сил, вероятно, с целью нового наступления, в частности, на направлениях в Запорожской и Донецкой областях.

По его словам, у Путина нет политических рычагов, чтобы заставить Украину уступить территории — Донбас, Луганщину, Запорожскую или Херсонскую области. Так что он будет продолжать пытаться достичь этого военным путем.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, в ближайшие недели не следует ожидать значительного прогресса в вопросе завершения войны. Разве что могут обсуждаться отдельные тактические паузы или кратковременное прекращение огня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Виткофф снова улетел на переговоры с Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TY3akhnN7BY&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Теги:

Новости

Все новости