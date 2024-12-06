logo

BTC/USD

99360.56

ETH/USD

3989.71

LTC/USD

137.64

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Стало известно, сколько американцев верят в победу РФ и считают, что Украина капитулирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько американцев верят в победу РФ и считают, что Украина капитулирует

Только 17% американцев верят в то, что Украина сможет освободить все свои территории

6 декабря 2024, 18:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Более 40% американцев считают, что у России сейчас преимущество в войне против Украины, хотя лишь незначительная часть верит в ее способность полностью захватить украинскую территорию. Такие результаты показал опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

Стало известно, сколько американцев верят в победу РФ и считают, что Украина капитулирует

Победа Украины

В частности, по данным опроса, 41% респондентов убеждены, что Россия побеждает, причем этот показатель особенно высок среди 45% избирателей Дональда Трампа. Только 24% опрошенных верят в победу Украины, в частности, больше оптимизма выражают избиратели Камалы Гаррис (29%) по сравнению с избирателями Трампа (21%). Еще 22% считают, что ни у одной из сторон нет значительного преимущества.

Кроме того, американцы высказались по поводу завершения войны в Украине. В частности, 33% американцев ожидают, что Россия сможет удержать часть захваченных территорий Украины. В то же время, только 14% верят в то, что Россия сможет полностью оккупировать Украину. 26% респондентов считают, что война будет продолжаться без четкого завершения. Только 17% надеются на то, что Украина сможет полностью освободить свои территории.

Также социологическое исследование указывает на то, что большинство опрошенных (59%) считают, что Украина может согласиться на мирные переговоры даже при уступках России в виде территориальных потерь.

Кстати, согласно опросу, 78% американцев обеспокоены возможным расширением войны на страны НАТО. 75% считают угрозу, что другие авторитарные режимы могут воспользоваться ситуацией для агрессии против демократических стран-соседей. 76% респондентов выразили страх перед возможным ядерным ударом России по Украине, что на 10% больше по сравнению с 2021 годом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Зеленский и Трамп встретятся в Париже уже 7 декабря.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/12/6/7200077/
Теги:

Новости

Все новости