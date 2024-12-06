Стало известно, сколько американцев верят в победу РФ и считают, что Украина капитулирует

Более 40% американцев считают, что у России сейчас преимущество в войне против Украины, хотя лишь незначительная часть верит в ее способность полностью захватить украинскую территорию. Такие результаты показал опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

Победа Украины

В частности, по данным опроса, 41% респондентов убеждены, что Россия побеждает, причем этот показатель особенно высок среди 45% избирателей Дональда Трампа. Только 24% опрошенных верят в победу Украины, в частности, больше оптимизма выражают избиратели Камалы Гаррис (29%) по сравнению с избирателями Трампа (21%). Еще 22% считают, что ни у одной из сторон нет значительного преимущества.

Кроме того, американцы высказались по поводу завершения войны в Украине. В частности, 33% американцев ожидают, что Россия сможет удержать часть захваченных территорий Украины. В то же время, только 14% верят в то, что Россия сможет полностью оккупировать Украину. 26% респондентов считают, что война будет продолжаться без четкого завершения. Только 17% надеются на то, что Украина сможет полностью освободить свои территории.

Также социологическое исследование указывает на то, что большинство опрошенных (59%) считают, что Украина может согласиться на мирные переговоры даже при уступках России в виде территориальных потерь.

Кстати, согласно опросу, 78% американцев обеспокоены возможным расширением войны на страны НАТО. 75% считают угрозу, что другие авторитарные режимы могут воспользоваться ситуацией для агрессии против демократических стран-соседей. 76% респондентов выразили страх перед возможным ядерным ударом России по Украине, что на 10% больше по сравнению с 2021 годом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, Зеленский и Трамп встретятся в Париже уже 7 декабря.



