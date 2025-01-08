Стало известно, сколько еще времени Трамп будет терпеть возле себя Маска

"Странный период" влияния бизнесмена Илона Маска на избранного президента США Дональда Трампа вскоре закончится, об этом в эфире Радио НВ сказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Трамп и Маск

"Я говорил, что где-то пройдет полгода, и мы увидим смену команды", — заметил Чалый.

Чалый также обратил внимание на поведение Маска, которое, по его словам, вызывает удивление. Он отметил, что миллиардер позволяет себе неприемлемые высказывания, в частности, в грубой форме критикуя европейских политиков.

"Хамство, обвинения, обиды – это просто удивительно. Это ведь не просто человек с улицы, это бизнесмен, это человек, который знают в мире. Ему просто нельзя этого позволять, потому что тогда, простите, открываем всем возможность для хамства, матов и всего прочего. Это будет мир вседозволенности. Поэтому в Европе сейчас резко отреагировали", – подчеркнул эксперт.

Подытоживая, Чалый выразил прогноз, что уже через несколько месяцев Илон Маск больше не будет находиться рядом с Дональдом Трампом.

"Мой прогноз таков: через три-четыре месяца вы его уже близко у Дональда Трампа не увидите", – подчеркнул дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума и становится опасным для Америки. Он призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, "чтобы защитить Америку от Илона Маска".

"Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я — биограф Маска, который отслеживал его поведение в сети в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и непосильном стрессе, теперь есть основания считать, что он глубоко нездоров", — написал в Х Сет Абрамсон.



